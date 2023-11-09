Звір не зупиниться: Зеленський назвав кроки для закінчення гарячої стадії війни

Володимир Зеленський наголосив, що врешті-решт ця війна закінчиться миром, однак не таким як хоче Росія. Закінчення гарячої стадії війни можливе лише після повернення Україною всіх окупованих земель.

Відповідну тезу президент України озвучив під час спілкування в онлайн-форматі зі студентами та викладачами закладів вищої освіти Мексики. Він додав, що про будь-які територіальні поступки не може йти й мови.

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Україна бореться за мир

Володимир Зеленський наголосив, що українці прагнуть миру, прагнуть спокійно жити у своїй країні. Мир настане, але не мир з Росією – вона цього зовсім не хоче. У неї власні уявлення миру, які не збігаються з нашими.

Вона (Росія – 24 Канал) уявляє мир по-своєму. А ми уявляємо його як незалежна, вільна, європейська держава. Тому лише відновлення територіальної цілісності, відновлення прав і свобод людей, відновлення суверенітету – це головні принципи закінчення цієї гарячої стадії війни, а потім – відновлення справедливості,

– акцентував президент.

Він звернув увагу на те, що будь-які територіальні поступки лише розпалять їх наміри. Зеленський акцентував на тому, зо цей звір не зупиниться, адже його політика нічим не відрізняється від політики ненажерливого нацизму.

Тому ми повинні боротися. Тому люди у світі мають усвідомлювати: якщо ми будемо жертвами, то ми будемо не останніми. І тому ми боремося й хочемо, щоб нас підтримували,

– сказав Зеленський.

Він додав, що наразі про будь-які відносини з Росією не може йти й мови. Це питання залежить від наступних поколінь і того, як агресор завершить війну. Чи виведе він війська, чи будуть готові їхні покоління просити вибачення, чи буде проведений суд.

Чи можливі переговори з Росією