Прориви тепломереж у Києві: все що відомо

У Києві сталися 4 аварії на тепломережах / Фейсбук Київтеплоенерго

За останні 3 дні у Києві трапилися 4 аварії на тепломережах. Внаслідок інцидентів на вулиці виливалася гаряча вода, а все навколо наповнювалося густою парою. Перший прорив стався поблизу Либідської площі, тоді затопило перший поверх приміщення ТРЦ Ocean Plaza. Друга аварія сталася на Шулявці, третя – на Теремках-2. Четвертий раз столичну тепломережу прорвало поблизу Севастопольської площі.