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      Прориви тепломереж у Києві: все що відомо

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      У Києві сталися 4 аварії на тепломережах / Фейсбук Київтеплоенерго

      За останні 3 дні у Києві трапилися 4 аварії на тепломережах. Внаслідок інцидентів на вулиці виливалася гаряча вода, а все навколо наповнювалося густою парою. Перший прорив стався поблизу Либідської площі, тоді затопило перший поверх приміщення ТРЦ Ocean Plaza. Друга аварія сталася на Шулявці, третя – на Теремках-2. Четвертий раз столичну тепломережу прорвало поблизу Севастопольської площі.

      Наймасштабнішим був перший прорив тепломережі поблизу Ocean Plaza. Внаслідок нього постраждали 7 людей. Наразі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків усіх аварій.  

      Детально: Потоп в Ocean Plaza у Києві: є постраждалі з опіками – фото та відео

      Аварія теплотраси поблизу Ocean Plaza 

      • ​Перший прорив тепломережі трапився ввечері 13 січня на вулиці Антоновича поряд з ТРЦ Ocean Plaza. Усю вулицю залило окропом. Також затопило і перший поверх ТРЦ.
      • На місці прориву провалився асфальт і одна з маршруток потрапила задніми колесами в яму розміром 2 на 2 метри.
      • Загалом надзвичайники врятували 13 осіб. Чотирьох людей витягли з маршрутного таксі, яке потрапило задніми колесами в яму. Троє осіб були в тролейбусі. Шестеро залишалося на першому поверсі торговельного центру Оcean Plaza, де і сталася аварія. Ще 7 людей госпіталізували. Станом на вечір 14 січня у лікарні перебували 6 постраждалих. Опіки у них поверхові, стан у людей не важкий.
      • За фактом прориву тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza в Києві поліція відкрила кримінальне провадження і почала розслідувати справу як умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства. Згодом у прокуратурі Києва повідомили, що змінили кваліфікацію справи. Тепер її розслідуватимуть як порушення під час розроблення, конструювання, виготовлення чи зберігання промпродукції правил, що стосуються безпечного її використання.
      • Ймовірна причина прориву – зношеність мережі. Трубопровід був прокладений ще у 1987 році, він обслуговує близько 3 тисячі будівель. 
      • Через інцидент у на вулиці Антоновича ще ввечері 13 січня утворився великий затор. Рух автомобільного транспорту в районі Либідської площі була перекрита і 14 січня.
      • Ремонтні роботи з відновлення теплотрас тривають.

      київ центр прорвало теплотрасу маршрутка
      Маршрутка провалилася задніми колесами у яму / Фото 24 каналу

      Ocean Plaza затопило
      Ocean Plaza затопило / dsns.gov.ua


      Затоплений поверх Ocean Plaza / dsns.gov.ua

      Затоплення першого поверху ТРЦ Ocean Plaza: дивіться відео

       

      Прорив теплотраси у Києві: дивіться фото 24 каналу

      Кореспонденти 24 каналу на місці аварії: відео

      У центрі Києва прорвало теплотрасу: дивіться відео 24 каналу

      Прорив теплотраси на Шулявці

      Другий інцидент трапився на вулиці Нижньоключовій, поблизу житлового комплексу Campus. Цього разу вдалося уникнути постраждалих. 

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      На Шулявці біля ЖК Campus прорвало трубу: відео

       

      Аварія на Теремках-2

      Втретє тепломережу прорвало на столичних Теремках-2. Інцидент трапився 14 січня. Густа пара від окропу закривала собою багатоповерхівки.

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      На Теремках прорвало тепломережу: відео

       

      Прорив тепломережі біля Севастопольської площі

      Четвертий за останні 3 дні інцидент трапився на вулиці Сім'ї Іздиковських, розташованій неподалік Севастопольської площі. Густа пара заповнила двори. Залило окропом також Донецький провулок, вулицю Донецьку. 

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      прорив тепломережі київ

      У Києві вчетверте за останні 3 дні прорвало тепломережу / Фейсбук Києва Оперативного

      київ прорив тепломережі
      Інцидент трапився на вулиці Сім'ї Іздиковських / Фейсбук Києва Оперативного

      Прорив тепломережі поблизу Севастопольської площі в Києві: відео

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Прорив теплотраси біля Ocean Plaza Аварії та ДТП Новини Києва Надзвичайні ситуації Постраждалі
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