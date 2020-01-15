Прориви тепломереж у Києві: все що відомо
За останні 3 дні у Києві трапилися 4 аварії на тепломережах. Внаслідок інцидентів на вулиці виливалася гаряча вода, а все навколо наповнювалося густою парою. Перший прорив стався поблизу Либідської площі, тоді затопило перший поверх приміщення ТРЦ Ocean Plaza. Друга аварія сталася на Шулявці, третя – на Теремках-2. Четвертий раз столичну тепломережу прорвало поблизу Севастопольської площі.
Наймасштабнішим був перший прорив тепломережі поблизу Ocean Plaza. Внаслідок нього постраждали 7 людей. Наразі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків усіх аварій.
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Аварія теплотраси поблизу Ocean Plaza
- Перший прорив тепломережі трапився ввечері 13 січня на вулиці Антоновича поряд з ТРЦ Ocean Plaza. Усю вулицю залило окропом. Також затопило і перший поверх ТРЦ.
- На місці прориву провалився асфальт і одна з маршруток потрапила задніми колесами в яму розміром 2 на 2 метри.
- Загалом надзвичайники врятували 13 осіб. Чотирьох людей витягли з маршрутного таксі, яке потрапило задніми колесами в яму. Троє осіб були в тролейбусі. Шестеро залишалося на першому поверсі торговельного центру Оcean Plaza, де і сталася аварія. Ще 7 людей госпіталізували. Станом на вечір 14 січня у лікарні перебували 6 постраждалих. Опіки у них поверхові, стан у людей не важкий.
- За фактом прориву тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza в Києві поліція відкрила кримінальне провадження і почала розслідувати справу як умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства. Згодом у прокуратурі Києва повідомили, що змінили кваліфікацію справи. Тепер її розслідуватимуть як порушення під час розроблення, конструювання, виготовлення чи зберігання промпродукції правил, що стосуються безпечного її використання.
- Ймовірна причина прориву – зношеність мережі. Трубопровід був прокладений ще у 1987 році, він обслуговує близько 3 тисячі будівель.
- Через інцидент у на вулиці Антоновича ще ввечері 13 січня утворився великий затор. Рух автомобільного транспорту в районі Либідської площі була перекрита і 14 січня.
- Ремонтні роботи з відновлення теплотрас тривають.
Маршрутка провалилася задніми колесами у яму / Фото 24 каналу
Ocean Plaza затопило / dsns.gov.ua
Затоплений поверх Ocean Plaza / dsns.gov.ua
Затоплення першого поверху ТРЦ Ocean Plaza: дивіться відео
Прорив теплотраси у Києві: дивіться фото 24 каналу
Кореспонденти 24 каналу на місці аварії: відео
У центрі Києва прорвало теплотрасу: дивіться відео 24 каналу
Прорив теплотраси на Шулявці
Другий інцидент трапився на вулиці Нижньоключовій, поблизу житлового комплексу Campus. Цього разу вдалося уникнути постраждалих.
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На Шулявці біля ЖК Campus прорвало трубу: відео
Аварія на Теремках-2
Втретє тепломережу прорвало на столичних Теремках-2. Інцидент трапився 14 січня. Густа пара від окропу закривала собою багатоповерхівки.
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На Теремках прорвало тепломережу: відео
Прорив тепломережі біля Севастопольської площі
Четвертий за останні 3 дні інцидент трапився на вулиці Сім'ї Іздиковських, розташованій неподалік Севастопольської площі. Густа пара заповнила двори. Залило окропом також Донецький провулок, вулицю Донецьку.
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У Києві вчетверте за останні 3 дні прорвало тепломережу / Фейсбук Києва Оперативного
Інцидент трапився на вулиці Сім'ї Іздиковських / Фейсбук Києва Оперативного
Прорив тепломережі поблизу Севастопольської площі в Києві: відео