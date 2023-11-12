Планують акцію протестів: опозиціонерка про ставлення російської влади до мобілізованих
62% росіян вважають, що так звана "СВО" проходить "за планом". Проте лише 20% громадян Росії слідкують за подіями в Україні "дуже уважно", 34% – "доволі уважно", а 46% – "взагалі не слідкують". Це означає, що багато хто з цих 62% майже не слідкують за війною в Україні.
Про це 24 Каналу розповіла політична аналітикиня Ольга Курносова, додавши, що за даними російської аналітичної служби "Левада-Центр", 50% росіян намагаються удати, що це їх не стосується та бажають, щоб від них всі відстали. А решта 50% – розділилися: частина категорично проти війни в Україні, частина – категорично підтримує її.
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Паралелі з Першою світовою війною
Водночас дружини та родичі російських мобілізованих вийшли на мітинг в Москві. І вже у 27 регіонах планують також вийти на вулиці близькі мобілізованих 19 листопада.
Якщо російська влада акцію погодила, то напевно тих, хто вийде на мітинг, бити не будуть. Питання в тому, скільки людей вийде і який настрій буде там панувати,
– підкреслила політична аналітикиня.
Можна провести аналогію з Першою світовою війною. У ті часи також були бездарні генерали, була нестача озброєння, великих втрат людей. І коли у 1914 році селяни йшли на війну, то сподівались, що після неї їм за звитягу дадуть землю.
Чому росіяни йдуть воювати: дивіться відео
Сьогодні замість землі Владімір Путін роздає гроші, і добровольці та частково мобілізовані йдуть на війну за грошима. Але коли вони стикаються з реальністю, приблизно як за часів Першої світової війни, їхнє бажання воювати швидко слабшає. І тоді були приклади, коли здавалися в полон, тому що росіяни розуміли, що бездарній владі абсолютно начхати на людей,
– зазначила Ольга Курносова.
В Росії змінюються часи, правителі, але, на її думку, ставлення до людей яким було таким і залишилось.
Що відомо про втрати росіян у війні проти України
- За останню добу російські загарбники втратили 1100 своїх бійців. А з 24 лютого 2022 року – 311 750 одиниць особового складу.
- Водночас Головнокомандувач Валерій Залужний зазначив, що за місяць атак на Авдіївку та запеклих боїв за місто було ліквідовано приблизно 10 тисяч окупантів.
- Також за цей час українські сили поблизу Авдіївки уразили: понад 100 ворожих танків, 250 бронемашин, приблизно 50 артилерійських систем, 7 літаків Су-25.