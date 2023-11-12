Планують акцію протестів: опозиціонерка про ставлення російської влади до мобілізованих

62% росіян вважають, що так звана "СВО" проходить "за планом". Проте лише 20% громадян Росії слідкують за подіями в Україні "дуже уважно", 34% – "доволі уважно", а 46% – "взагалі не слідкують". Це означає, що багато хто з цих 62% майже не слідкують за війною в Україні.

Про це 24 Каналу розповіла політична аналітикиня Ольга Курносова, додавши, що за даними російської аналітичної служби "Левада-Центр", 50% росіян намагаються удати, що це їх не стосується та бажають, щоб від них всі відстали. А решта 50% – розділилися: частина категорично проти війни в Україні, частина – категорично підтримує її.

До теми 22 категорії населення: кого в Росії першими забирають на фронт

Паралелі з Першою світовою війною

Водночас дружини та родичі російських мобілізованих вийшли на мітинг в Москві. І вже у 27 регіонах планують також вийти на вулиці близькі мобілізованих 19 листопада.

Якщо російська влада акцію погодила, то напевно тих, хто вийде на мітинг, бити не будуть. Питання в тому, скільки людей вийде і який настрій буде там панувати,

– підкреслила політична аналітикиня.

Можна провести аналогію з Першою світовою війною. У ті часи також були бездарні генерали, була нестача озброєння, великих втрат людей. І коли у 1914 році селяни йшли на війну, то сподівались, що після неї їм за звитягу дадуть землю.

Чому росіяни йдуть воювати: дивіться відео

Сьогодні замість землі Владімір Путін роздає гроші, і добровольці та частково мобілізовані йдуть на війну за грошима. Але коли вони стикаються з реальністю, приблизно як за часів Першої світової війни, їхнє бажання воювати швидко слабшає. І тоді були приклади, коли здавалися в полон, тому що росіяни розуміли, що бездарній владі абсолютно начхати на людей,

– зазначила Ольга Курносова.

В Росії змінюються часи, правителі, але, на її думку, ставлення до людей яким було таким і залишилось.

Що відомо про втрати росіян у війні проти України

За останню добу російські загарбники втратили 1100 своїх бійців. А з 24 лютого 2022 року – 311 750 одиниць особового складу.

Водночас Головнокомандувач Валерій Залужний зазначив, що за місяць атак на Авдіївку та запеклих боїв за місто було ліквідовано приблизно 10 тисяч окупантів.

Також за цей час українські сили поблизу Авдіївки уразили: понад 100 ворожих танків, 250 бронемашин, приблизно 50 артилерійських систем, 7 літаків Су-25.