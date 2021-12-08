Протипоказів немає, – у Росії прокоментували долучення США до нормандського формату

Росія заявила, що не проти, аби Штати доєднались до нормандського формату. Зокрема цю ідею також підтримали Франція та Німеччина.

Відповідну заяву оприлюднили в МЗС Росії 8 грудня. Про це заявив виконувач обов'язків керівника Третього європейського департаменту МЗС Росії Олег Красницький.

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Красницький прокоментував, що питання доєднанню США до нормандського формату звучить постійно й, на його думку, все залежить від Вашингтона.

У принципі, протипоказань до підключення США немає, оскільки вони реально впливають на Україну і від позиції Вашингтона дуже залежить багато в урегулюванні українського конфлікту. У принципі, якщо США реально готові зробити свій внесок, ми завжди були відкриті до того, щоб Штати мали свій вплив на Київ,

– заявив політик.

Він також пояснив, що Франція та Німеччина навряд чи заперечуватимуть проти розширення цього формату через доєднання Штатів.

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