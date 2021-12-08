Протипоказів немає, – у Росії прокоментували долучення США до нормандського формату
Джерело:"РИА Новости"
Росія заявила, що не проти, аби Штати доєднались до нормандського формату. Зокрема цю ідею також підтримали Франція та Німеччина.
Відповідну заяву оприлюднили в МЗС Росії 8 грудня. Про це заявив виконувач обов'язків керівника Третього європейського департаменту МЗС Росії Олег Красницький.
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Кремль не проти, щоб США приєднались до нормандського формату
Красницький прокоментував, що питання доєднанню США до нормандського формату звучить постійно й, на його думку, все залежить від Вашингтона.
У принципі, протипоказань до підключення США немає, оскільки вони реально впливають на Україну і від позиції Вашингтона дуже залежить багато в урегулюванні українського конфлікту. У принципі, якщо США реально готові зробити свій внесок, ми завжди були відкриті до того, щоб Штати мали свій вплив на Київ,
– заявив політик.
Він також пояснив, що Франція та Німеччина навряд чи заперечуватимуть проти розширення цього формату через доєднання Штатів.Зверніть увагу! 1 грудня глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що переговори нормандського формату зайшли у глухий кут. Одна з причин – вибори у Німеччині. Політик пояснив, що шкодує про те, що наприкінці каденції Ангели Меркель нормандська зустріч не відбулася, адже саме вона доклала багато зусиль до організації нової зустрічі. Глава МЗС Дмитро Кулеба пояснив, що ситуація з нормандським форматом у перемовинах про майбутнє Донбасу є неоднозначною, адже Росія блокує нормандський формат.
Останні новини про нормандський формат
- У Росії заявили, що Франція та Німеччина підтримують ідею включення США до нормандського формату. Заступник глави МЗС Олександр Грушко пояснив, що Москва не обговорює з Францією та Німеччиною включення США до переговорів нормандського формату.
- Перед цим, 7 грудня Дмитро Пєсков заявив, що Путін не пропонуватиме Байдену долучитися до нормандського формату. Причина полягає нібито в тому, що все нібито тому, що формат – самодостатній і "немає потреби у його розширенні".
- Згодом, 7 грудня, відбулась двогодинна розмова Володимира Путіна та Джо Байдена. Лідери країн обговорили різні питання, спілкувались й щодо України. На сайті Білого дому заявили, що Байден висловив очільнику Кремля занепокоєння з боку США та європейських союзників країни через скупчення російських військ біля України.
- Згодом у Кремлі заявили, що Путін та Байден домовились провести ще одну розмову. Окрім цього, президент США має поспілкуватись з Володимиром Зеленським.
Переговори Путіна та Байдена щодо України – дивіться відео