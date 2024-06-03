"Зі смертями мирних жителів": окупанти, ймовірно, готують провокацію в Херсоні

Вдень, 3 червня, пропагандистські ЗМІ почали ширити інформацію про те, що Київ буцімто готує "провокації" у Херсоні. В ОВА зробили важливу заяву стосовно цих цинічних заяв.

Так, за даними російських ЗМІ, Київ нібито готує у Херсоні провокацію з інсценуванням загибелі мирних жителів. Однак, як відомо, подібні "закиди" у бік української влади, з незрозумілих причин, на жаль, закінчувалися жахливими злочинами російських загарбників. Про те, що кажуть у Херсонській ОВА стосовно цієї ситуації, читайте далі у матеріалі.

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Росіяни заявили чергову брехню

РосЗМІ стверджують, що 28 травня з української столиці до Херсона начебто прибула група режисерів документального кіно та воєнних кореспондентів, загальна кількість яких сягає 13 осіб.

Пропагандисти брешуть, що це необхідно нібито для оперативного інсценування ударів російської армії по об'єктах цивільної інфраструктури міста. Однак абсурдність заяв росіян на цьому не закінчується.

Вони кажуть, що нібито за словами представника підпілля, особи, які прибули до Херсона, пройшли якусь підготовку під керівництвом фахівців Великобританії та Сполучених Штатів.

Групою буцімто здійснюватиметься фото-, відеозйомка раніше зруйнованих об'єктів цивільної інфраструктури та монтаж постановочних роликів, які потім публікуватимуть в українських та зарубіжних ЗМІ.

Подібні звинувачення – небезпечні

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін звернувся до громадян та повідомив, що росіяни поширюють чергове ІПСО стосовно того, що нібито у Херсоні "планується провокація з інсценуванням загибелі мирних жителів".

Однак, за його словами, російські окупанти уже півтора року нищать Херсон, калічать і вбивають херсонців, бʼють по цивільних обʼєктах. Тому очевидно, що єдина загроза для містян – це російські військові. І саме від них зараз можна очікувати страшних провокацій.

Дорогі херсонці, будь ласка, найближчим часом без гострої потреби не пересувайтеся вулицями. І обовʼязково реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх рідних,

– додав Прокудін.

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