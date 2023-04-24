Путін боїться проявити слабкість: диктатор чекає від Заходу мирних ініціатив
За повідомленням західних ЗМІ, російські генерали бояться розповісти Владіміру Путіну, що його армії потрібно відмовитись від подальшого наступу. Ба більше, зараз їй потрібно оборонятися.
Дійсно, кремлівське оточення Путіна, надаючи йому інформацію, прикрашає її, щоб не потрапити під роздачу. Про це 24 Каналу розповів політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. Він припустив, що Путін й сам вже розуміє, що його армія має великі проблеми.
До теми Поразка наближається: чому росіяни посилено готують Крим до оборони і навіщо мінують пляжі
Путіну це було б вигідно
Ейдман зауважив, що російський диктатор хоче заморозити війну у тій ситуації, в якій вона перебуває. Але це зараз неможливо.
Також він боїться виступити з такою ініціативою, сказати, що Росія досягла своїх цілей у так званій СВО і може зупинитись. Це б йому було вигідно,
– підкреслив політолог.
При цьому Україна все одно не зупинила б свій контрнаступ. Але, на думку співрозмовника, Путін би позиціонував світу Росію, як країну, що хоче миру.
Заходу в такій ситуації було б складніше надавати допомогу Україні. Адже почались би претензії з боку потужного пацифістського руху, який би засуджував його,
– припустив Ейдман.
Проте Путін боїться піти на такий крок. Політолог відзначив, що як всі слабкі люди, російський диктатор боїться свою слабкість проявити.
"Він вважає, що тоді на нього накинуться і зжеруть. Путіну здається, якщо він першим виступить з мирною ініціативою, то світ вирішить, що Росія не має ресурсів та сил, що продовжувати війну", – наголосив він.
Чому Путін боїться закінчити війну: дивіться відео
Не може зупинитися
Як зазначив Ейдман, Путін так розмірковує й сам, тому що це типова логіка злочинного світу, який його виховав.
Тому він вважає, що "злодій в законі", яким він себе бачить, повинен завжди "бикувати" і не демонструвати своє безсилля,
– впевнений співрозмовник.
Він зауважив, що російський диктатор чекає на таку пропозицію з боку Заходу. Проте Україна та союзники на це не підуть.
"Саме тому Путін вимушений продовжувати безглузді наступальні операції, які є руйнівними для російських військ. Але зупинитися не може", – зауважив він.
Зверніть увагу 4 сценарії війни, загибель президентів та удар по Кремлю: NYT проаналізував "злитий документ"
Що відбувається в кремлівському оточенні російського диктатора
- Глава української розвідки Кирило Буданов впевнений, що вже понад рік в країні-агресорці шукають заміну Путіну. За його словами, про те, що відбудеться насправді в Кремлі, ми не побачимо. Розкажуть, що "хтось загинув від серцевого нападу, а когось заарештували, бо він виявився агентом англійської розвідки".
- Більш того, Буданов стверджує, що російські еліти обговорюють кандидатури на посаду президента країни-агресорки. Проте очільник ГУР відмовився називати імена.
- Разом з тим міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловився про нестабільні позиції Путіна у владі. Це нібито пов'язано з поразками російської армії у війні.
- Пісторіус зауважив, що "багато хто людей зі старої номенклатури відвертається від Путіна". Проте це відбувається в кулуарах та неголосно.