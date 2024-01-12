Таке часто робить Лукашенко, – Тизенгаузен припустив, навіщо Путін поїхав на Чукотку

Владімір Путін поїхав на Чукотку – уперше за 24 роки при владі. Та – це стандартна історія для очільника Кремля. Так він почав свою передвиборчу кампанію.

Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що спочатку Путін стартує з віддалених регіонів Росії. А далі – все ближче й ближче до центру країни-агресорки.

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"Взагалі міг би усіх своїх двійників випустити. Ніхто б навіть і не зрозумів, що в один і той же день вони проводять зустрічі у різних містах", – сказав політтехнолог.

Так президент Росії відвертає увагу від дійсно серйозних проблем, які є в країні-агресорці. Росіяни через проблеми з опаленнями та сильні морози зігріваються середньовічними методами. Так у Підмосков'ї місцевим довелося грітися багаттям на дворі. У Московській області без тепла живе майже 150 тисяч росіян. Також у Росії проблеми з електроенергією. А Путін тим часом їде на Чукотку та ходить по теплицях.

Сумний радянський нафталін. Якась леді йому розповідає: "Салат вирощуємо. Це тепличка, огірки вирощуємо". Путін ходить, все мацає. Лукашенко таке робить часто,

– сказав Тизенгаузен.

Однак самопроголошений президент Білорусі пішов ще далі. До прикладу, він проводить фестиваль "Батькина булка" та навіть чемпіонат із рубання дров серед журналістів.

"І цей показує (очільник Кремля – 24 Канал), що "він такий простий, полетів на Чукотку. Давно мріяв". Звісно, це все для відвертання уваги. У них все посиплеться – з тепломережами та усім іншим. Ми до цього жодного відношення не маємо", – наголосив політтехнолог.

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