"Це назріло давно": Жданов сказав, чи міг Китай підштовхнути Росії до війни проти України

На початку року важливою новиною було розслідування США щодо джерела походження коронавірусу. За його результатами Китаю загрожували санкційні міри. Побоюючись цього КНР могла підштовхнути Росію до війни в Україні, щоб зняти це питання з порядку денного.

Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. Проте він зауважив, що така версія виглядає малоймовірною.

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Питання було не на часі

На його думку, питання вторгнення Росії в Україну назріло не в лютому, а набагато раніше.

Згадаймо, що перше стягування російських військ до українського кордону відбулось у квітні 2021 року. Спочатку були навчання, потім війська залишались уздовж кордону. Війська навіть від'їжджали, а техніка залишалась,

– наголосив експерт.

Він зауважив, що тоді ще питання розслідування по коронавірусу щодо Китаю було не на часі.

Питання врегулювалось

Жданов наголосив, що сьогодні Китай знову потерпає від коронавірусу. В той же час у багатьох країнах світу, особливо у Європі, COVID-19 вже вважається гострореспіраторним захворюванням.

"Сьогодні скасовані обмеження, відсутній масковий режим, карантинні зони. Якщо людина захворіла на COVID-19, її лікують за чинними протоколами та відповідними затвердженими препаратами. Людина може вакцинуватись від коронавірусу", – розповів він.

На його думку, зараз питання стосовно COVID-19 врегулювалися і на сьогодні він не становить страшної загрози.

Цифровий концтабір

За словами Жданова, в Китаї навпаки велика кількість захворілих – до 50 тисяч заражень в день. Китайці вже починають протестувати, проти обмежень, які вводить влада.

Фактично це цифровий концтабір. Влада відправляє людині на телефон QR-код, а він в КНР сьогодні – це паспорт. В залежності від кольору QR-коду, він надає певні обмеження для цієї людини – серед них й на свободу переміщення,

– зауважив він.

Олег Жданов вважає, що сьогодні США навіть не згадують про те розслідування. А Китай бореться з внутрішнім вірусом, а не з зовнішнім.

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