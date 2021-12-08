Путін хоче відродити Радянський Союз, – Нуланд

Вікторія Нуланд заявила, що Володимир Путін прагне увійти в історію, відновивши Радянський Союз. Саме в цьому, на її думку, очільник Кремля бачить своє призначення.

Не факт, що навіть у такому разі Путін "задоволить свій апетит"

Російський президент розглядає Україну і колишні радянські республіки як зону свого впливу. Про це заступниця держсекретаря США з політичних справ заявила на брифінгу після розмови Джо Байдена з Володимиром Путіним.

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Є побоювання вважати, що Путін спадщину прагне відтворити Радянський Союз, як свою спадщину. А після, хто знає, чи буде його апетит задоволений, чи він вирішить піти далі,

– сказала Нуланд.

Вона зазначила, що очільник Кремля недооцінює США та Євросоюз, які готові протистояти його агресії.

Війна стане важкою і для Росії

"Є безліч причин, чому нікому з нас не слід бажати війни. Вона буде надзвичайно кровопролитною і важкою для України, але також і надзвичайно кровопролитною і важкою для Росії", – пояснила заступниця держсекретаря.

До речі, раніше міністр оборони України Олексій Резніков також казав, що російська ескалація призведе до "кривавої бійні". Урядовець не вірить, що Москва може перемогти: "Російські хлопці теж повертатимуться у трунах".

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