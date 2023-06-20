Росіяни "досягли цілей війни": Путін дає задню, а в Росії стартують цікаві процеси

Зустріч Владіміра Путіна з так званими "воєнкорами" та пізніше з африканською делегацією мають дещо спільне. Російський диктатор та його поплічники намагаються довести своєму народу, що цілі "СВО" виконуються. Водночас наголошують, що Росія нібито готова до мирних перемовин. Це може свідчити про цікаві наміри Кремля.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, вагомим показником зміни риторики Путіна, є буцімто "договір про нейтралітет України", який нізвідки виплив у зустрічі Путіна з африканськими лідерами.

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Чому в Росії заговорили про "досягнення" у війні

Прессекретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Росія начебто "досягнула" однієї з цілей "СВО". Мовиться про "демілітаризацію". На його думку, оскільки Україна тепер використовує західну, а не власну зброю, доводить, що демілітаризація пройшла успішно.

Те, що в Україні з'явилось більше новітнього озброєння, а сили ППО можуть збивати ракети, які було "неможливо" збивати – це Пєсков вирішив не брати до уваги.

Це може бути початком, як наголошував міністр закордонних справ (Дмитро) Кулеба, великого серйозного процесу. Це не просто так Пєсков щось зайве сказав,

– зазначив Шейтельман.

До слова, Владімір Путін на зустрічі з африканською делегацією 18 червня показав якийсь папірець, що нібито є "договором про нейтралітет України". Він заявив, що буцімто Росія та Україна його рік тому вже підписали.

А насправді ж російський диктатор намагається погодитись на умови, з якими Україна вже не згідна.

"Путін дав задню. Він намагається туди зіскочити. В цей момент Пєсков сказав таке, (Сєргєй) Лавров завтра скаже, що і "денацифікувати" вдалось, а післязавтра (Сєргєй) Шойгу скаже, що вони відводять війська до лінії 24 лютого, бо завдання виконані", – припустив політтехнолог.

Такі дії цілком в дусі Кремля. Однак так просто піти з нашої землі російським окупантам не вдасться. Збройні Сили України зроблять усе, щоб навіть відхід російських військ перетворився для них же на нічне жахіття.

Зустріч Путіна з африканськими лідерами: що відомо