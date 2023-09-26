Путін злякався: що стоїть за наказом зупинити український контрнаступ

Владімір Путін нібито наказав главі російського міноборони Сєргєю Шойгу якнайшвидше зупинити контрнаступ ЗСУ. Такі вказівки можуть бути пов'язані з ситуацією на фронті й бажанням зняти з себе відповідальність.

Кремлівського диктатора лякають успіхи України на полі бою. По це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков, додавши, що таким наказом Путін хоче створити певний психологічний тиск на Україну.

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Диктатор злякався

Він розуміє, що вихід Збройних Сил України до моря фактично означатиме перетворення Криму в острів, адже незаконно зведений міст буде знищений. Крім цього, постане питання про долю Криму та загалом війни.

Путін злякався що буде прорив. Вихід ЗСУ на оперативний простір, до моря буде дуже сумним підсумком для Путіна і Кремля, тому всі цього бояться,

– сказав Геннадій Гудков.

У подібних вказівках можна побачити й елементи піару. За словами Гудкова, наказ "ні кроку назад" підтверджує, що тінь Сталінських часів не дає Путіну спокою. Також він може хотіти створити психологічний тиск, щоб залякати українську армію перед майбутніми контрнаступальними діями.

Він намагається зняти з себе відповідальність, бо дав наказ зупинити (контрнаступ – 24 Канал). Ми знаємо, що зараз із російського боку пішли непідготовлені контратаки з великими втратами – все це для того, щоб показати, що вони не тільки обороняються, але й можуть наступати,

– розповів Гудков.

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Окупанти скаржаться на погане ставлення

У російській армії існує певна ієрархія, тому окупанти часто скаржаться на утиски з боку їхньої ж поліції чи силових структур. Така практика була притаманна країні-агресорці ще з часів Другої світової війни. Російський опозиційний політик згадав, як у ті роки мільйони людей відправляли на ешафот, знаючи, що там вони загинуть, а втрати будуть надзвичайно великими. Все це дотепер залишилося у російських традиціях.

Там завжди була ієрархія, жахливе ставлення до нижчих чинів, нехтуванням людського життя, гідності. Відтоді нічого не змінилося. Хіба Путін поміняв менталітет? Почав берегти народ, людські життя? Ні, він воює "гарматним м'ясом",

– акцентував Гудков.

Підтвердженням цього є мобілізація, виплати військовим, методи ведення війни й загалом ставлення Росії до своїх бійців.

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