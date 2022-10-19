"Репетиція введення воєнного стану по всій території Росії": яка ціль нового наказу Путіна

Попри рішення Путіна запровадити "воєнний стан" у тимчасово окупованих українських областях, елементи цього положення вже були у Росії раніше. Кремль активно блокує пересування своїх та чужих громадян не лише до інших країн, але й між своїми регіонами.

Під приводом оголошення про "воєнний стан", окупанти продовжують штучну зміну складу населення на українських землях. Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

Зверніть увагу Путін подав два сигнали, – військовий експерт про "воєнний стан" на окупованих територіях

Геноцид українців продовжується

Правозахисник зазначив, що до оголошення указів Путіна "воєнний стан" у Росії уже по суті був і без того.

Путін сам у своїй промові сказав, що цей стан був на окупованих українських територіях. В принципі, так все й було, що і комендантська година, і блокпости, і всілякі обмеження. Водночас роблять примусове переселення – воно масове, тотальне та загальне, бо з цих територій забирають все населення,

– пояснив Фейгін.

За його словами, "воєнний стан" ввели не лише у чотирьох окупованих українських областях, а й у низці російських областей, де запровадили елементи "воєнного стану" й надали додаткові повноваження губернаторам на створення штабів, забезпечення безпеки тощо.

"Все схоже на репетиці. "воєнного стану" на всій території Росії – не лише у "прикордонних районах" та в "зоні окупації". Запорізька, Херсонська, Донецька та Луганська області й так жили в цьому стані, а в інших місцях – подивимося, як воно буде", – додав експерт.

На його думку, також важливо побачити, як Кремль забезпечуватиме "жовтий режим небезпеки" у "прикордонних територіях".

Що означають путінські укази про "воєнний стан": дивіться відео

Цілі "воєнного стану"

Оглядач вказав, що метою путінських указів є "прикриття кордонів" Росії.

Вони дуже акуратно до цього підходять, позаяк війну не оголошують. Адже там і соціальні гарантії мають бути якісь. До реального захисту інтересів мобілізованих та їхніх родичів не дійде – просто не встигнуть. У будь-якому випадку, елементи "воєнного стану" вже присутні у всій Росії – обмеження щодо виїзду тощо,

– підкреслив опозиціонер.

За його словами, людей зокрема не випускають з країни під приводом того, що вони не мають дозволу від військкомату.

"Я думаю, що інформація про те, що мільйон росіян отримали відмову на виїзд, – це правда, це дуже близько до реальної цифри. Цей мільйон "розмазується" на всіх росіян, тому що він не такий чутливий. Якщо ті, хто хотів сховатись – виїхали, то тим, кому заборонили виїзд – вони "в зоні ризику", позаяк це потенційно мобілізовані", – переконаний Фейгін.

Читайте також У Путіна справи кепські, – Данілов про останні рішення на російському Радбезі

На його думку, Кремль має достатньо інструментів, щоб не оголошуючи "воєнного стану", не давати людям виїхати з країни.

"У такому випадку має значення переміщення людей з окупованих територій до Росії – Патрушев сказав, що 5 мільйонів перемістили з України. Він пишається цим. А для росіян – це перекриття кордонів й не лише на виїзд за межі державного кордону, а й за межі між суб'єктами Росії", – резюмував правозахисник.

Вас також може зацікавити – що означає "воєнний стан" Путіна: дивіться відео

"Воєнний стан" на окупованих територіях: що відомо