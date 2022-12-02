Путін у розмові з Шольцем виправдовував російські удари по Україні відсутністю переговорів

Кремлівський диктатор Владімір Путін провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Під час розмови Путін цинічно поскаржився, що Захід підтримує Україну.

Деталі розмови Путіна та Шольца повідомили російські ЗМІ, пише 24 канал. Темою розмови була війна в Україні.

До речі Шольц допускає відновлення довоєнного "мирного порядку" з Росією, якщо Путін припинить агресію

Путіна турбує, що Захід надалі підтримує Україну

Повідомляється, що Путін роз'яснив Шольцу "принципові російські підходи" до проведення так званої "спецоперації". Кремлівський диктатор закликав Шольца переглянути підходи Німеччини в контексті українських подій.

Ймовірно, Путіна налякало те, що в Німеччині почали все більше підтримувати Україну. Зокрема, Берлін нарешті визнав Голодомор геноцидом українців, що ламає всі спроби російської пропаганди приховати страшні злочини 1932/1933 років.

Також Путіна, ймовірно, турбує позиція німецького президента Франка-Вальтера Штайнмаєра. Останній наголосив на недоречності припинення вогню.

Путін у розмові з Шольцем вкотре продемонстрував, що Росія програє війну, а Захід робить все правильно, коли озброює Україну. Він поскаржився, що політична та фінансова підтримка Києва призводить до того, що Україна відкидає ідею переговорів.

Це свідчить, що в Кремлі після невдач на фронті намагаються добитися переговорів, щоб взяти паузу для відновлення сил. Диктатор бреше, коли говорить, що Україна відкидає ідею переговорів.

Причина в тому, що Київ відкритий до переговорів, якщо Росія виведе війська з України. Проте в Москві вважають це нереальною умовою.

Крім того, лідер Росії спробував виправдати масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України. Диктатор заявив, що це буцімто відповідь на якісь провокації Києва, зокрема, теракт на Кримському мосту.

Що сказали у Шольца

Речник уряду Німеччини підтвердив, що канцлер Німеччини Шольц нещодавно розмовляв з Путіним телефоном. На сайті німецького уряду оприлюднили деталі розмови.

Повідомляється, що розмова, яка тривала годину, була присвячена загарбницькій війні Росії проти України та її наслідкам. Канцлер засудив російські авіаудари по цивільній інфраструктурі в Україні та наголосив на рішучості Німеччини підтримувати Україну в забезпеченні її обороноздатності від російської агресії.

Канцлер закликав Путіна якомога швидше досягти дипломатичного рішення, включно з виведенням російських військ.

В ОП відреагували на розмову Путіна та Шольца

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Путін не може бути суб'єктом діалогу зі світом.

"Реальність, яку вже усвідомлюють у ключових столицях, але ще не визнали у Москві: Путін не може бути суб'єктом діалогу зі світом, бо в нього немає власної політичної перспективи у самій Росії. Єдиний шанс зберегтися для Росії – перезавантаження еліт, аби списати "чужі помилки", – написав Подоляк у твітері.

Як Захід змінив риторику щодо перемоги України

Дедалі частіше у політичних колах країн Заходу побутує думка, що Україна повинна виграти війну та повністю звільнити тимчасово окуповані території. Найважливіше, що слова лідерів Заходу підкріплюють дії.

Глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що союзники Києва по формату "Рамштайн" підтримують повну деокупацію України, включно з Кримом і Донбасом. Раніше на Заході більш обережно говорили про Крим, адже боялися ядерного удару від Росії.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголошував, що країни Альянсу будуть підтримувати Україну до останнього. За його словами, що колективний Захід не має права допустити перемоги Росії у війні проти України.

Про те, що режим Путіна повинен зазнати поразки, заявили у США. У Вашингтоні планують виділити нову фінансову допомогу Україні розміром в 37 мільярдів доларів.

США працюють з країнами Близького Сходу, щоб якнайшвидше перемістити кілька своїх систем ППО NASAMS в Україну. Крім того, в НАТО розглядають передачу Україні винищувачів, чого досі не було.

До теми – Шольц змінив позицію щодо війни: дивіться відео