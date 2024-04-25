"Не минуло й року": Путін лише зараз розпочав нараду щодо наслідків прориву дамби в Орську

Росія продовжує йти на дно після прориву дамби та сильних злив в Орській області. Заради обговорень щодо "неприємної ситуації", яка шириться країною-агресоркою, російський диктатор все ж вирішив зробити нараду.

Ще у п'ятницю ввечері, 5 квітня, в російському медіапросторі почали з'являтися повідомлення про прорив дамби та затоплення Орську. Однак Владімір Путін лише зараз вирішив "змилуватись" та провести нараду стосовно цієї ситуації, повідомляє 24 Канал.

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Наобіцяв виплати

Кремлівський очільник провів нараду з питань ліквідації наслідків паводків в Оренбурзькій, Курганській та Тюменській областях. Присутніми на обговоренні були члени уряду, керівники профільних міністерств, а також глави регіонів та муніципалітетів, які постраждали від повені.

Не обійшлося й без показової стурбованості через ситуацію. Через майже три тижні після прориву дамби російський диктатор заявив, що потрібно буде детально оцінити та скоригувати, якщо необхідно, розміри компенсаційних виплат росіянам, які постраждали від надзвичайної ситуації.

Маю на увазі й одноразову матеріальну допомогу, і виплати у зв'язку з частковою чи повною втратою майна та й інші. Підходи тут мають бути єдиними та справедливими – незалежно від бюджетної забезпеченості регіонів,

– запевнив Путін.

За його словами, влада повинна реагувати на "кожну скаргу та звернення громадян". Водночас за даними російських екстренних служб, загальна сума виплат постраждалим від прориву дамби в Оренбурзькій області нібито перевищила 1 мільярд рублів. Зауважимо, що він не відвідав жодну з постраждалих областей.

Не чекатимуть завершення кінцевої оцінки пошкоджень

Російський міністр будівництва та житлово-комунального господарства Ірек Файзуллін заявив, що темпи обстеження житлових приміщень, які постраждали від повені, планують збільшити майже вдвічі.

За його словами, влада здійснюватиме поетапне виділення коштів без очікування повного завершення оцінки. Однак якість процесу подібних виплат у такій ситуації викликають сумніви.

Що цьому передувало