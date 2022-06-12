Путін сприймає будь-який компроміс як слабкість, – політолог

12 червня 2022 , 22:17
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Росія, через розв'язану війну проти України, блокує всі наші прагнення вступу до ЄС чи НАТО. Російські дипломати в кулуарах ще кілька років тому прямо про це говорили.

Про це 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко. Фахівець також зазначив, що в України чимало друзів у ЄС, які безумовно підтримують нас.

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Наприклад, президент Польщі Дуда взагалі порівнює Путіна із Гітлером та намагається донести, що з ним не можна йти на компроміси, наводить приклад політолог.

Для Путіна будь-який компроміс – це слабкість, яка лише посилює його агресію. Але, на превеликий жаль, у Європі є страхи перед обличчям путінської Росії,
– додає Фесенко.

Європейські партнери все ж таки дають нам зброю, у цьому питанні маємо величезні зміни, пояснює Володимир Фесенко. За його словами, до повномасштабної війни США та Європа були категорично проти надання Україні летальної зброї.

"Наші союзники досі бояться давати нам авіацію, важку та далекобійну зброю, бо, мовляв, є ризик, що ми атакуватимемо територію Росії. На жаль, ці побоювання є у багатьох європейських лідерів", – каже Фесенко.

Але ми долаємо ці труднощі, адже та зброя, яку нам не давали у березні чи квітні – зараз із запізненням, але постачають, додає політолог.

Допомога від союзників надходить до України

Детально про страхи європейських політиків та зброю від союзників: дивіться відео

 

Автор: Олена Кандяк