Запит на філософствування Путіна зовсім упав: чому диктатор почав проводити більше зустрічей
На тлі помітних успіхів Збройних Сил у деокупації Півдня, кремлівський диктатор почав незрозуміло поводитись на публіці. Цілком імовірно, що на нього вплинули невдачі російської армії.
Про це 24 Каналу розповів Аббас Галлямов – російський опозиційний політтехнолог. На його думку, внаслідок своїх дій Владімір Путін перестав виглядати солідно в очах росіян.
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Путін вдає з себе "генерала"
З початком українського контрнаступу запит на "альтернативну історію" та філософування Путіна зовсім впав. Коли ЗСУ відбивають 8 населених пунктів за два тижні, така поведінка викликає багато питань.
"Це стало зрозумілим навіть для нього самого. В його останніх виступах є приховуваний відчай. Він нагадує шамана, який хоче зачаклувати реальність", – переконаний Галлямов.
За останній тиждень кремлівський диктатор тричі розповідав, скільки українських танків і бронетехніки було знищено від початку контрнаступу. До того ж цифри, які він наводить, виглядають надто вже неадекватно.
"Раніше Путін ніколи такого не робив, завжди вдаючи із себе стратега. Натомість оперативні питання коментували посадовці нижчого рівня", – зазначив політтехнолог.
Російський диктатор відчуває, що його слова не викликають довіри, й намагається знову і знову завоювати її брехнею. Він втратив солідність, а це головна риса для політика в консервативній країні.
Аббас Галлямов про дивну поведінку Путіна: дивитись відео
У Путіна кепські справи: можливі причини
- Вранці 22 червня ЗСУ вдарили по Чонгарському мосту, надіславши чіткий сигнал Росії, про те, що усі українські території буде деокуповано.
- Похитнулися й позиції Путіна на міжнародній арені: через невдачі Росії на полі бою більш обережну позицію щодо російсько-української війни зайняв Китай.
- З огляду на це все, окупаційним військам не залишається нічого іншого, аніж шантажувати світ страхітливими терактами, лише нагадуючи про свою сутність.