Путін заявив, що розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі у відповідь на дії Британії

Кремлівський диктатор Путін вирішив залякати світ у відповідь на заяву Великої Британії про надання Україні боєприпасів зі збідненим ураном. Росія розмістить свою ядерну зброю у Білорусі.

Про це диктатор заявив під час інтерв'ю російським ЗМІ, повідомляє 24 канал. Однак мова не йде про надання Білорусі ядерної зброї. Кремль хоче діяти так, як США в Європі.

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Диктатор знову вирішив лякати ядерною зброєю

Владімір Путін заявив, що самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко неодноразово просив його про розміщення ядерної зброї на своїй території. Тепер же Москва готова до цього, бо там досі не можуть прийняти той факт, що Велика Британія надає Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

До 1 липня на території Білорусі завершать будівництво сховища для тактичної ядерної зброї.

Ми вже допомогли білорусам переобладнали літаки, 10 типів літаків готові до застосування тактичної зброї, передали "Іскандер", з 3 квітня розпочинаємо навчання екіпажів, розпочинаємо будівництво сховища для ядерної зброї,

– заявив диктатор.

Однак Путін зазначив, що мова не йде про надання Білорусі ядерної зброї, щоб нею міг користуватися Алєксандр Лукашенко. Кремль розмістить свої ядерні сили на території Білорусі і, як вже звично, буде експлуатувати її територію та лякати Захід зброєю масового ураження.

Велика Британія надає Україні боєприпаси зі збідненим ураном