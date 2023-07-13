Роль західної зброї у війні та що буде з зерновою угодою: Путін видав нову порцію маразмів

Владімір Путін виліз з бункера та знову видав потік маразму. Цього разу російський диктатор заявив, що нібито "нічого критичного" на війні в Україні з початку застосування західних ракет не сталося. Ба більше, нібито "не шкодять" росіянам і танки Leopard.

Такі заяви Путін видає фактично відразу після прильоту по окупантах у Бердянську, коли загиблих з готелю вивозили всю ніч. Ба більше, там назавжди нарешті своє відвоював та пішов на "концерт Кобзона" навіть російський генерал. Проте для Путіна це "нічого критичного", пише 24 Канал з посиланням на російських пропагандистів.

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Путін знову говорив нісенітниці про війну

Російський диктатор заявив, що нібито постачання нового озброєння Україні "нічого нового" в зоні бойових дій не дасть, а ще сильніше "розпалюватиме конфлікт". Тобто напад на Україну Путін не вважає "розпалюванням", а з наданням Києву зброї для вибиття ворога з української землі нібито щось не так.

Варто зазначити, що до таких цинічних коментарів глава Кремля вдається часто, хоча увесь світ знає, що насправді Росія почала війну та розпалює її, коли не відводить свої війська.

Диктатор прокоментував зернову угоду

Ексспівробітник КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов заявив, що так звані російські еліти уже навіть підшукали де кілька кандидатур на місце російського диктатора, зважаючи на катастрофічні наслідки дій Путіна

Росія може призупинити участь у зерновій угоді та продовжить її лише тоді, коли будуть "виконані дані їй обіцянки",

– абсурдно заявив диктатор.

Додав, що нібито "Росія подумає" над тим, щоб продовжити зернову угоду. Мовляв, для Кремля в рамках зернової угоди "не було зроблено нічого".

Важливо Зернова угода в обмін на SWIFT: як шантаж Росії починає набирати обертів, – Reuters

Хоча насправді Кремль цинічно атакує Південь України, щоб зірвати зернову угоду. Так, Росія:

в ніч проти 11 липня вдарила дронами по Півдню. Наші Повітряні сили збили 20 з 22 ворожих "Шахедів". Два – влучили в адмінбудівлю припортового об'єкта на Одещині;

13 липня скинула фугасну авіабомбу на острів Зміїний.

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповідала, що ворог, шантажуючи припиненням зернової угоди, намагається тиснути й так та натякати на нібито нездатність забезпечити безпекову складову. Адже саме цього зернова угода вимагає від Сил оборони України. Проте ЗСУ потужної відбивають атаки ворога.

Путін погрожує зірвати зернову угоду

Термін дії зернової угоди спливає 17 липня 2023 року. Водночас Росія може вдатися до гібридного методу блокування експорту. Туреччина хоче продовжити зернову угоду ще на три місяці, згодом – збільшити її термін дії на 2 роки.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Владімір Путін вчергове погрожує зірвати зернову угоду. Однак це світове питання, тому, найімовірніше, Росії не дадуть цього зробити.

Британська розвідка заявила, яка стратегічна мета Кремля перешкоджати зерновій угоді. Ймовірно, Росія намагається змусити піти поступки щодо відновлення роботи трубопроводу Тольятті – Одеса, який експортує аміак з Росії через Україну через Одесу.

Також Путін бідкався через саміт НАТО та майбутній вступ України в Альянс. Російський диктатор знову вдавався до пропаганди, заявляючи про "загрозу безпеці Росії" через вступ України в НАТО та "причини" війни, яку почала Росія. Окрім того, він сказав, що нібито "членство в НАТО не підвищить безпеку самої України".