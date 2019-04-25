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      Путін боїться, що Зеленський сподобається росіянам, – Яковина

      380 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Колаж 24 каналу

      Ситуація з обранням Володимира Зеленського президентом України дуже дивно подіяла на російське керівництво. В Москві ніхто не знає, як ставитися до новообраного гаранта.

      Журналіст Іван Яковина у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів, що в Росії бояться зізнатися, що цікавилися українськими виборами.

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      За його словами, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що його начальник не дивився дебатів між кандидатами в президенти України, бо "займався проблемами Читинської області". Однак тут є невелика проблема – в Росії немає Читинської області. Ще у 2008 році її скасували на вимогу самого Путіна.

      "Путін дивиться на обраного президента України й усвідомлює, наскільки він став старим і немічним", – сказав журналіст.

      Тепер на пострадянському просторі він вже не найспортивніший і підтягнутий. Вийшла нова модель президента, і він моментально застарів. Путін дійсно боїться, що Зеленський сподобається більше, ніж він сам. Причому не українцям, а росіянам,
      – пояснив Яковина.

      Він додав, що всі мешканці Кремля, як по команді, забули ім'я нового президента України. Його називають по-різному, але ніколи не вимовляють слово "Зеленський". 

      "Раніше таким табу було ім'я лише однієї людини – опозиціонера Олексія Навального – теж молодого, енергійного й амбітного. Путіна долає забобонний страх: голосно скажеш ім'я свого ворога – передаси йому частину своєї сили й влади", – зазначив автор блогу. 

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Безумный мир" за 25 квітня 2019 року:

       

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      Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Новини Росії Володимир Путін Володимир Зеленський Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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