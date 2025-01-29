Байден нібито хотів вбити Путіна: у Кремлі зробили нову заяву щодо слів Такера Карлсона

Такер Карлсон заявив, що Байден намагався вбити Путіна. У Москві відреагували.

Під час запису епізоду подкасту з журналістом та письменником Меттом Тейббі американський телеведучий Такер Карлсон заявив, що адмінстрація Байдена намагалася ліквідувати Владіміра Путіна. Зокрема, він звинуватив у причетності до замаху на диктатора ексдержсекретаря Ентоні Блінкен, передає 24 Канал.

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Реакція Кремля

Прессекретар очільника Кремля Дмітрій Пєсков прокоментував заяву Карлсона. Чиновник підкреслив, що телеведучий не навів жодних доказів, говорячи про наміри адміністрації Байдена вбити Путіна. "Бездоказової інформації краще не вірити", – наголосив Пєсков.

Крім того, посадовець зауважив, що російські спеціальні служби на постійній основі гарантують безпеку главі держави.

До слова, політтехнолог Михайло Шейтельман припустив, що звинувачення від Такера могли прозвучати на замовлення самої Росії. У Кремлі, ймовірно, побоюються, що Трамп може наказати фізично знищити Путіна.

Нагадаємо, що Такер Карлсон у лютому 2024 року відвідав Москву і взяв інтерв'ю у диктатора.