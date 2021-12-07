"Путіна не слід недооцінювати": у ЦРУ висловились щодо можливості нападу Росії на Україну

Американські спецслужби оцінили можливість вторгнення Росії в Україну. У ЦРУ зауважили, що не варто недооцінювати очільника Кремля Володимира Путіна.

У розвідувальних служб США поки немає впевненості в тому, що Росія має намір здійснити вторгнення в Україну.

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Проте слід взяти до уваги, що російські збройні сили здатні діяти дуже радикально. Про це сказав директор ЦРУ Вільям Бернс.

Я б ніколи не став недооцінювати схильність президента Путіна до ризику щодо України,

– сказав він.

За словами Бернса, на політику Росії щодо України важливо відповісти сильним поєднанням стримування, а також можливостями дипломатії. У Пентагоні також підтримують думку, що загострення ситуації на кордоні України та Росії можна уникнути, якщо залучити дипломатію.

Раніше голова Міноборони Олексій Резніков назвав фактори, які можуть знизити ймовірність вторгнення Росії в Україну. Серед них:

відсутність паніки в українському суспільстві,

підтримка міжнародних партнерів не тільки на словах, а й на ділі.

Резніков закликав Британію, США і Канаду направити своїх військових інструкторів ближче до російського кордону. На його думку, це допоможе стримати російську агресію.

Як Росія може напасти на Україну

Про стягування військ Росії до кордону з Україною спершу повідомили американські видання. Згодом це підтвердила і наша розвідка. Олексій Резніков розповів, що біля кордонів з Україною вже перебуває орієнтовно 94 тисячі осіб російських військових . Однак він не виключає, що згодом ця кількість може сягнути 175 тисяч

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія готується атакувати України наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

Атака, ймовірно, передбачатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки з десантними ударами на Сході, десантними нападами в Одесі та Маріуполі та меншим вторгненням через Білорусь,

– зазначив глава ГУР.

Напад, який планує Кремль, може стати масштабнішим за будь-які дії російських військ, починаючи з 2014 року.

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