Суцільне приниження Росії: Давидюк проаналізував візит Путіна до Китаю
Російський диктатор Владімір Путін навідався до Китаю 17 жовтня. Там він побував на форумі "Один пояс – один шлях". Це стало доволі показовим дійством, адже Росія, як і Путін, там нікого не цікавили.
Путін хотів досягнути з Китаєм певних домовленостей, однак отримав натомість лише нові розчарування. Китай не розглядає Росію як свого рівноцінного партнера. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк.
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Замість зброї – нові обмеження
У Головному управлінні розвідки сказали, що поїздка Владіміра Путіна до Китаю може мати певні ризики для України. Водночас візит російського диктатора радше відзначився негативними для Росії моментами.
Я бачу дуже невдалий приїзд. Путін грозився, що його, мовляв, Сі Цзіньпін зустрічає, все буде серйозно. А до Сі Цзіньпіна 23 країни приїхало, з Путіним зустрічався в останній день. Вже половина почала від'їжджати, а Сі лише тоді знайшов час для Путіна. Це теж меседж,
– наголосив Микола Давидюк.
Пропагандисти кричали про те, що біля Сі Цзіньпіна по одну руку стояв лідер Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, а по іншу – Владімір Путін. І це, буцімто, найкращі друзі Китаю. Однак дуже цікавим нюансом, про який вже не так вихвалялись, стало інше.
За два дні після форуму в Китаї, Казахстан ввів нові санкції проти Росії. Там поширили заборону на ввезення до Казахстану 62 товарів військового або подвійного призначення. Зокрема, мовиться навіть про дешеву побутову техніку, чіпи з якої вставляють у ракети.
"Це сильно. Путін поїхав домовлятися про додаткову зброю, а нічого не вийшло. Навпаки, отримав додаткові обмеження. І Путін не поїхав в Північну Корею, поїхав Лавров. Всі чекали, що Китай передасть технології КНДР, а там вироблятимуть зброю для Росії. Але якби так сталось, Путін би поїхав", – зауважив політолог.
Оскільки, Владімір Путін після Пекіна рушив у турне російськими містами, а не в Пхеньян, невдача його спіткала й там.
Микола Давидюк про невдалу поїздку Путіна до Китаю: дивіться відео
Путін нікому не був цікавий
Сі Цзіньпін не став очолювати "союз зла" – Росії, Ірану та Північної Кореї. Зрозуміло, що Китай хоче вийти переможцем, а не бути на стороні лузерів.
"Путін, очевидно, віз радянські технології Китаю в обмін на виробництво зброї, але тут є цікавий момент. Путін розуміє, що передавши цю зброю Китаю, він сам стає "голим" проти Пекіна. Саме тому він взяв із собою ядерну валізку", – зазначив Давидюк.Довідка. Після того, як Владімір Путін зустрівся з Сі Цзіньпіном, охоронці російського диктатора супроводжували його з ядерною валізкою. Сама ядерна валізка – це пристрій, що зберігає коди для приведення в дію ядерного арсеналу Росії. Вона завжди перебуває у вищих політичних та військових керівників держави.
І хоч Владімір Путін за останні пів року з Росії не виїжджав, але його і до того рідко можна було побачити із ядерною валізкою. Він спеціально привіз її до Китаю, аби хоч якось нагадати, що у нього ще є "козир в рукаві".
Насправді Путін нікого не цікавив на цьому форумі, всіх цікавив Китай, який роздавав направо і наліво десятки мільярдів. Він забудовує своєю інфраструктурою пів світу, а Росія просто зітхає і не знає, чи вона з Китаєм, чи з Заходом, чи сама по собі,
– підкреслив політолог.
Пекіну вигідно, аби Росія була слабкою і війна з Україною цьому сприяє. Насамперед це зручно тому, що Китай хоче відібрати у Росії свої історичні території. Ізоляція Росії вигідна й через те, що закуповувати енергоресурси там можуть набагато дешевше.
А теза про "рівноправних партнерів" вже не витримує критики, адже тепер Москва має місце одного з 23 друзів Пекіна.
Виступ Путіна у Пекіні: знакові моменти
- Під час візиту у Пекіні Владімір Путін видав низку дивних заяв. Одна з них стосувалася передачі Україні американських ракет ATACMS, що на той момент вже офіційно підтвердили. Він заявив, що Росія, начебто має змогу відбивати атаки ATACMS, а тому, таке рішення США, начебто є помилкою.
- Щобільше, Путін додав, щоб США забрали ці ракети та приїхали до Росії "їсти млинці" та чаювати. Ймовірно, диктатор усвідомлює, які насправді наслідки має передача Україні американських ракет, тож реагує на це дуже нервово.
- Цікаво, що під час виступу Владіміра Путіна на форумі "Один пояс – один шлях", низка європейських делегатів вийшла із залу. Вони відмовились слухати диктатора. Серед європейців був і колишній прем’єр-міністр Франції Жан-П'єр Раффарен.