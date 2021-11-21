У Путіна заявили про "провокації" після появи інформації про можливе вторгнення в Україну

У Володимира Путіна відреагували на заяви Заходу про те, що Росія вже незабаром може спробувати напасти на Україну. У Кремлі вважають, що на тлі цього слід очікувати на "провокації".

Відповідну заяву про застереження США та Європи щодо атак Москви в ефірі одного із пропагандистських російських каналів зробив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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У Путіна заговорили про "провокації"

На запитання про те, чи побоювання міжнародної спільноти щодо нападу Росії на Україну взимку 2022 року змушують задуматися про можливість провокації, Пєсков відповів: "Цього не можна заперечувати". На думку представника Кремля, "істерика нагнітається штучно".

Звинувачують у якійсь незвичайній військовій активності на нашій території ті, хто пригнав свої збройні сили через океан. Тобто США,

– зазначив речник Путіна.

Далі він традиційно спробував перекласти провину і на Україну та пригрозив "наслідками".

"Україна, найімовірніше, добивається чергової спроби розпочати силове розв'язання власної проблеми. Створити ще одне лихо для самих себе та для всіх у Європі", – зазначив Пєсков.

Українська сторона, на його погляд, нібито сама провокує агресію "під прикриттям навчань НАТО, кораблів Альянсу в Чорному морі, американських, британських солдатів у регіоні".

Українські військові беруть участь у навчаннях, зокрема й за участі бійців з країн-союзників, з метою удосконалити навички, аби краще протидіяти російські агресії.

Пєсков про заяви щодо військ Росії біля України: дивіться відео

Можливий напад Росії на Україну: попередження Заходу