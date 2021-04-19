Путіну не потрібні сотні домовин перед виборами, – Яковенко про плани Кремля щодо України
Володимиру Путіну до виборів у Росії у вересні 2021 року не потрібні сотні домовин через війну, які не можливо буде сховати. Ймовірність такого розвитку подій може впливати на плани Кремля щодо України.
Джерело:"Між іншим" на 24 каналі
Таку думку висловив російський журналіст Ігор Яковенко. Також в ефірі програми "Між іншим" з Дмитром Гнапом та Денисом Казанським спілкувався громадський активіст та депутат Харківської міської ради Дмитро Булах.
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Ігор Яковенко: Російське суспільство не є суб'єктом, воно не є "актором" політики (Кремля – 24 канал). Людям, які будуть отримувати домовини у російських селах буде боляче, проте це не конвертується у серйозний вплив на владу.
До виборів у вересні Володимиру Путіну, ймовірніше, не потрібні навіть сотні домовин, які не можливо буде сховати. Тому це може бути зупиняючим ефектом.
Про наміри Путіна щодо України
Ігор Яковенко: Якщо стати на сторону диктатора, який старається відновити імперію – основна його ідея полягає в тому, щоб упхнути терористичне угруповання всередину України.
Це основний план. В цьому мета мінських угод та всієї політики. Путіну потрібна Україна, а не ці уламки.
Передбачити дії людини, яка страждає усіма ознаками політичного маніяка – важко. Це була б відмова від головної лінії та серйозна поразка Путіна (якщо Росія визнає так звані республіки на Донбасі – 24 канал). Якщо це станеться, то це буде відмовою від всієї ідеї імперії та він не матиме більше можливостей впливати на Україну.
Актуально Путіну потрібна вся Україна, а не ці уламки, – російський журналіст Яковенко
Тоді вся ідея знищення України буде ліквідована, а Росія шукатиме нові шляхи знищення України.
Я думаю, що провокації (Кремля – 24 канал) будуть, питання – мета провокацій. Я не думаю, що наразі ймовірність вторгнення велика. Зрозуміло, що безумство Путіна не можна обчислити. Однак ймовірність того, що вся "армада", яка перебуває на кордонах України, вторгнеться, я розцінюю як невисоку, хоча вона постійно росте.
Російські війська на кордонах України: що треба знати
- Росія, прикриваючись військовими навчаннями, почала активно стягувати війська до кордонів України..
- За інформацією розвідки України, до 20 квітня росіяни прагнуть стягнути 110 тисяч військових.
- У середині квітня 2021 року спостерігачі ОБСЄ зафіксували 269 одиниць озброєння, наразі на Донбасі фіксують сотні одиниць військової техніки окупантів.
Про ймовірні домовленості Добкіна та Кернеса з Москвою
Дмитро Булах: Те, що після того, як у Харкові великий мітинг завадив проведенню "з'їзду депутатів південного сходу України" і після цього Кернес з Добкіним кудись полетіли – це правда. Але ми тут бачимо 2 версії подій Фукса та Гіркіна, вони в чомусь перечать одна одній.
Те, що з росіянами були якісь домовленості, у мене не викликає жодних сумнівів ще з 2014 року. Ще відтоді я вважаю, що замах на Кернеса був через невиконані зобов'язання саме перед росіянами. Вони намагалися покарати Кернеса за те, що він не стримав свого слова, на мій погляд.
Власне Добкін, я думаю, був у певних комунікаціях з росіянами, але жодних питань від наших спецслужб ні до Кернеса, ні до Добкіна, ні до оточення – не було.
Замах на Кернеса: коротко
- У квітні 2014 року на Геннадія Кернеса скоїли замах, у нього вистрелили під час велопрогулянки.
- Після відповідного інциденту мера Харкова перевезли до ізраїльської клініки, де він пройшов реабілітацію. Проте Кернес так і не зміг встати з інвалідного візка.
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