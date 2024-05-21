Як працюватиме QR-код замість військового квитка: пояснення Міноборони

Військовозобов'язані в Україні матимуть можливість згенерувати QR-код у застосунку Резерв+, який матиме таку ж юридичну силу, як і військово-обліковий документ

За словами Міноборони, можливість згенерувати QR-код з'явиться 18 червня у застосунку Резерв+.

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QR-код замість військового квитка

Важливо, що витяг з реєстру "Оберіг" матиме таку саму юридичну силу, як і військово-обліковий документ. Відсканувавши QR-код, посадові особи зможуть миттєво отримати інформацію про статус військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

Перевіряти це зможуть зазначені в законі ТЦК та поліція. Коли в застосунку з'явиться QR-код, витяг з реєстру "Оберіг" матиме таку саму юридичну силу, як військово-обліковий документ – умовно як приписне чи військовий квиток (у резервістів),

– пояснюють у Міноборони.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомляв, що згенеровані QR-коди планують зробити ідентичними до тих, що були під час пандемії COVID-19.

Мобілізація в Україні: останні новини

На сайтах з пошуку роботи з'явилися вакансії з можливістю бронювання від армії. Це дозволяє легко знайти такі пропозиції роботи й швидко відгукнутися на них. Окрім цього, такі вакансії міститимуть відповідну позначку "Бронювання". Також вона відображатиметься окремим зеленим бейджем, аби пошук став ще простішим.

Міноборони планує додати функцію електронних направлень на військово-лікарську комісію для військовозобов'язаних у застосунок Резерв+. У Міністерстві оборони переконані, що процес взаємодії громадянина і ВЛК потрібно робити цифровим.

Кабінет міністрів України визначив місця вручення повісток та уповноважених. Згідно з документом, повістки можуть видавати цілодобово. Якщо військовозобов'язаний протягом 60 днів не уточнить дані в ТЦК, то йому надсилатимуть повістку поштою. Такі оповіщення діятимуть з 18 липня 2024 року.