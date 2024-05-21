Як працюватиме QR-код замість військового квитка: пояснення Міноборони
Джерело:LIGA.net
Військовозобов'язані в Україні матимуть можливість згенерувати QR-код у застосунку Резерв+, який матиме таку ж юридичну силу, як і військово-обліковий документ
За словами Міноборони, можливість згенерувати QR-код з'явиться 18 червня у застосунку Резерв+.
Читайте також Вручення повісток, проходження ВЛК та інші нюанси: що змінює у мобілізації постанова Кабміну
QR-код замість військового квитка
Важливо, що витяг з реєстру "Оберіг" матиме таку саму юридичну силу, як і військово-обліковий документ. Відсканувавши QR-код, посадові особи зможуть миттєво отримати інформацію про статус військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.
Перевіряти це зможуть зазначені в законі ТЦК та поліція. Коли в застосунку з'явиться QR-код, витяг з реєстру "Оберіг" матиме таку саму юридичну силу, як військово-обліковий документ – умовно як приписне чи військовий квиток (у резервістів),
– пояснюють у Міноборони.
Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомляв, що згенеровані QR-коди планують зробити ідентичними до тих, що були під час пандемії COVID-19.
Мобілізація в Україні: останні новини
- На сайтах з пошуку роботи з'явилися вакансії з можливістю бронювання від армії. Це дозволяє легко знайти такі пропозиції роботи й швидко відгукнутися на них. Окрім цього, такі вакансії міститимуть відповідну позначку "Бронювання". Також вона відображатиметься окремим зеленим бейджем, аби пошук став ще простішим.
- Міноборони планує додати функцію електронних направлень на військово-лікарську комісію для військовозобов'язаних у застосунок Резерв+. У Міністерстві оборони переконані, що процес взаємодії громадянина і ВЛК потрібно робити цифровим.
- Кабінет міністрів України визначив місця вручення повісток та уповноважених. Згідно з документом, повістки можуть видавати цілодобово. Якщо військовозобов'язаний протягом 60 днів не уточнить дані в ТЦК, то йому надсилатимуть повістку поштою. Такі оповіщення діятимуть з 18 липня 2024 року.