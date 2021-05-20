Визнати ХАМАС терористичною організацією: "слуги" зареєстрували в Раді проєкт постанови

У Верховній Раді 20 травня зареєстрували проєкт постанови про визнання ХАМАСу терористичною організацією. Ініціативу підтримали 80 народних обранців від різних партій.

Проєкт постанови №5530 у Верховній Раді зареєструвала Нардепка від "СН" Ольга Василевської-Смаглюк. Вона також пояснила, в чому важливість визнання ХАМАСу терористичною організацією.

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Нардепи хочуть, щоб Україна визнала ХАМАС терористичною організацією

Фактично Україна цим кроком приєднується до цивілізованого світу, до наших стратегічних партнерів – Євросоюзу, США, Канади, а також Британії й Японії, які давно визнали цей радикальний рух терористичною організацією,

– заявила Ольга Василевської-Смаглюк.

Також вона пояснила, що це буде кроком на зустріч Ізраїлю, який давно назрів. Зокрема й через те, що головною країною, яка не лише не визнає ХАМАС терористичною організацією, а й політично підтримує цей рух, є Росія.

"Кремль використовує терористів ХАМАСу для тиску на США, щоб вимагати поступок з інших питань. Зокрема, щодо визнання анексії Криму й щодо врегулювання воєнного конфлікту на Донбасі, а фактично – для легітимізації російської агресії проти України, на умовах Москви", – заявила нардепка.

Також Василевська-Смаглюк додала, що місце України з тими державами-партнерами, які шанують міжнародне право й дотримуються мирних намірів у глобальній політиці. Вона переконана, що це допоможе Україні як самостійному геополітичному гравцю зробити свій внесок у встановлення миру на Близькому Сході.

Росія фактично стала на бік ХАМАСу в конфлікті з Ізраїлем

Влада Росії 12 травня поспілкувалась з представниками терористичного угруповання ХАМАС. Тобто фактично країна підтримала палестинських бойовиків у війні з Ізраїлем. Кремль спілкувався з так званим заступником голови політбюро ХАМАСу Мусою Абу-Марзуком. Згодом заступник російського МЗС Сергій Вершинін заявив, що у відомстві вважають незаконними "спроби Ізраїлю змінити географічний, демографічний та історичний статус Єрусалиму".

Що відомо про ХАМАС

Це палестинський ісламський рух і політична партія. З 2007 року, після перемоги на виборах 2006 року, утримує владу у смузі Гази. Засновниками руху стали радикально налаштовані представники гілки "Братів-мусульман", однієї з найбільших ісламських організацій.

В Австралії та Великій Британії терористичним визнають тільки військове крило ХАМАС.

У грудні 2014 Європейський суд юстиції ухвалив рішення про виключення руху ХАМАС зі списку терористичних організацій.

ХАМАС визнаний терористичною організацією Ізраїлем, Канадою, США і Японією, а також заборонений в Йорданії та Єгипті.