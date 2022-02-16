Радіти рано, – Зеленський висловився про нібито відведення російських військ
Володимир Зеленський прокоментував заяви про відведення російських військ від кордонів України. Він наголосив, що хоч ситуація й під контролем, але вагомих змін – не видно.
Глава держави пояснив, що Росія все ще накопичує війська біля України. Відбуваються невеликі ротації, але відведенням сил Зеленський поки їх би не називав, пише 24 канал.
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Зарано робити висновки про відведення військ
"Ми не можемо це констатувати. Що це – ротації, відведення і знову повернення назад? Ми це бачили й у пік збільшення військових на кордонах й у 2021 році. Тому я б не робив попередніх висновків", – пояснив президент. Й додав, що раніше про це ж просив ЗМІ – не робити гучних попередніх висновків щодо потужної ескалації 16 лютого.
Радіти рано. Сьогодні ми бачимо все це скупчення. Констатувати відведення будемо, коли це станеться, і буде якийсь невеликий період у зменшенні сил та техніки біля кордонів,
– наголосив Зеленський.
Президент наголосив, що дипломатія працює
Політик зауважив, що Україна зі свого боку робить низку важливих кроків з точки зору політики й дипломатії. Наша держава відчуває потужну підтримку світової спільноти. Більшість міжнародних партнерів, за словами Зеленського, роблять це від щирого серця. Втім, є й такі, у кого на це інші причини.
"Ми раді бачити усіх. З усіма зустрічаємося в Україні. Ми той самий магніт для дипломатії, про який сьогодні вже згадували. Вважаю, що цей механізм працює. Це впливає. Це потужний сигнал щодо ймовірних ризиків щодо ескалації. Вважаю, що дипломатія працює", – зазначив Зеленський.
Що заявила Росія та як реагують у світі
- 15 лютого у російському міноборони повідомило, що нібито завершують низки навчань. У відомстві стверджують, що частину військ відводять від кордонів – у пункти дислокації.
- Проте у США не зафіксували відведення військ – там кажуть про 150 тисяч російських армійців біля України. Тож відповідні заяви Москви перевірять.
- Ознак деескалації поки що не бачать й у НАТО. Водночас британський міністр оборони Бен Воллсес вважає, що "Москва ще не зняла ноги з педалі газу".
- Згодом Росія показала відео, на якому нібито забирає танки з-під кордонів України. Втім, точне місце розташування техніки на них встановити неможливо.