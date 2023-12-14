На реагування є лічені хвилини: за скільки долетить "Кинджал" до різних областей України

Ворог 14 грудня після тривалої паузи відновив атаки аеробалістичними ракетами типу "Кинджал". Вони долають тисячі кілометрів за лічені хвилини.

Так, телеграм-канал "UA War Infographics" підрахував, за скільки часу долає відстань "Кинджал" до різних областей України. Варто наголосити, що ці дані є приблизними й українцям варто відразу реагувати на тривогу.

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За скільки хвилин долетить "Кинджал"

Ворог почав бити "Кинджалами" по території України після довгої паузи. Востаннє окупанти здійснювали пуски аеробалістичних ракет 11 серпня 2023 року. Тоді окупанти атакували Україну 4 ракетами типу "Кинджал", одну з яких – збили за допомогою систем та засобів ППО. Інші 3 ракети збити не вдалося.

У мережі підрахували, що "Кинджал" зможе атакувати територію України через 1,7 – 6,3 хвилини, за умови, що росіяни здійснять пуск з Липецької області. Буквально до 3 хвилин ракета зможе дістатися будь-якої східної, північної, південної та Запорізької областей.

Близько за 4,5 хвилини ракета "Кинджал" зможе подолати відстань до Одеської, Вінницької та Хмельницької області, а до Львівської та Закарпатської – до 6,3 хвилини.

Варто наголосити, що ці розрахунки є приблизними. Експерти врахували швидкість ракети й зробили лише приблизні прогнози. Оскільки часу на те, щоб пройти в укриття, об'єктивно недостатньо, тривоги через зліт носіїв "Кинджалів" МіГ-31К оголошують заздалегідь.



За скільки часу "Кинджал" зможе долетіти до різних областей України / Інфографіка

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