Серйозні загрози після обстрілів: до якої ситуації в енергетиці варто готуватись

Російські окупанти завдавають ударів по енергоструктурі України. Впродовж 11 квітня під атакою опинилися одразу кілька важливих об'єктів, зокрема ворог вдарив по Сумській ТЕЦ і повністю зруйнував Трипільську ТЕЦ, яка була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів 24 Каналу, що російські обстріли призвели до серйозних наслідків. Наразі можемо говорити, що пошкоджено 75 – 80% загальної теплової генерації.

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Чи можна було захистити ТЕЦ від обстрілів

"Втрата такої потужності на практиці означає, що вже в липні – серпні ми, ймовірно, не зможемо уникнути обмежень постачання. Я не раджу нікому цього року заморожувати щось в холодильнику, бо буде дуже жаль... Зараз ситуація серйозна, атаки продовжується", – розповів Олександр Харченко.

За його словами, на жаль, під час масованої ракетної атаки, коли на одну генеруючу станцію одночасно спрямовують декілька ракет, – захиститися практично неможливо.

Методи фізичного захисту, захисні споруди, щоб убезпечитися від такого нападу, коштували б дорожче, ніж сама станція. Проти масового застосування ракет єдиний інструмент – системи ППО. На жаль, їх у нас сьогодні недостатньо,

– підкреслив директор Центру досліджень енергетики.

Наскільки серйозною є допомога від партнерів

Україна може отримувати від наших європейських партнерів до 2 гігават. На практиці це означає, що приблизно 12 – 15% нашого споживання ми можемо забезпечити завдяки європейській електриці.

Мовиться про 2 мільйони родин, які матимуть електрику завдяки постачанню з Європейського Союзу. Але нам треба добре розуміти, що все це не безплатно й за цю електрику Україні доведеться платити,

– наголосив Харченко.

Ба більше, якщо в України немає генерації, а ремонтні тилові частини не мають електрики, то це серйозно впливає на військових.

Чи вдасться відновити енергетику

Робота над відновленням триває безперервно, але завдання, які стоять перед працівниками, – дуже складні. Попри це, є впевненість, що високовольтні мережі та частину генерації все-таки вдасться відновити.

"Зараз йде інтенсивна робота над тим, щоб зрозуміти, які саме об'єкти найдоцільніше відновлювати та в які терміни це можна зробити. Але я певен, що енергетики зроблять все можливе, щоб українці входили в наступну зиму, маючи запас міцності електрики та розуміючи, якою буде ситуація", – сказав Олександр Харченко.

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