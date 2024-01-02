Накопичували кілька місяців: якими ракетами Росія може далі атакувати Україну

Росія вдруге за п'ять днів завдала масованого удару по Україні. Ймовірно, зараз окупанти зосередяться на запуску специфічних ракет, які особливо складно збивати.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що окупанти тривалий час накопичували ракети. Упродовж осені – початку зими практично не було масованих ракетних ударів. Але тоді літали "Шахеди".

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Які ракети може далі використати Росія

Як наголосив Попович, очевидно, що Росія накопичила певний запас, який зараз починають відстрілювати. Скільки часу це триватиме – сказати складно.

Раніше казали, що вони "з коліс" запускають ракети. Це свідчило про відсутність запасів. Але показувало, що вони здатні їх виготовляти. Зараз там накопичували їх кілька місяців, майже не обстрілюючи Україну упродовж осені. Тепер вони починають відстрілювати його,

– сказав Попович.

Ймовірно, зараз окупанти зроблять ставку на ракети, які особливо важко збивати. Це – балістичні "Іскандери" або ж аеробалістичні "Кинджали". Їх дуже складно перехоплювати, хоча Україна має на озброєнні зенітні ракетні комплекси, які здатні це робити.

Думаю, що вони й далі будуть використовувати балістичні та аеробалістичні ракети, щоб спробувати максимально забезпечити знищення тих цілей, які вони для себе обрали,

– сказав Попович.

Масована атака по Україні 2 січня: коротко

Російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по Україні 2 січня. Вони використали аж 99 різних повітряних цілей. Сили ППО збили більшість ракет. Зокрема, 10 "Кинджалів" з 10.

У Київській міській військовій адміністрації розповіли, куди саме цілили окупанти. Їм потрібно тримати українців у психологічному напруженні.

Росія також обстріляла Харків аеробалістичними ракетами "Кинджал". Наразі відомо про 1 загиблу жінку та 44 постраждалих. Також очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що окупанти вдарили по центральній частині міста. Вибухи лунали в Шевченківському районі Харкова.