У Кривому Розі попрощалися з 22-річним подружжям, яке Росія вбила ракетним ударом

Давид та Оксана Епельмани загинули в результаті ракетного удару, який Росія завдала по Кривому Рогу. В інтернеті з'явилися щемливі кадри з місця подій.

У Кривому Розі провели в останню путь Давида та Оксану Епельманів. Прощання відбулося у Храмі ікони Божої Матері у п'ятницю, 16 червня, через 3 дні після нічної ракетної атаки росіян на Кривий Ріг.

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Що відомо про Епельманів

Давид та Оксана Епельмани були однолітками. Їм обом було по 22 роки. Вони одружилися торік. 3 червня подружжя святкувало річницю весілля. А через 10 днів російські окупанти забрали в них життя. Молоді люди мешкали на 1 поверсі будинку, в який влучила ворожа ракета. Вони проживали окремо від батьків.

Багато людей прийшли, щоб попрощатися / Фото "Свої | Кривий Ріг"

Молоді люди допомагали українським захисникам. Вони, наприклад, плели маскувальні сітки для ЗСУ. Оксана була єдиною дитиною у сім'ї. Подружжя мріяло про дітей. Чоловік та дружина мали педагогічну освіту. Голова Криворізької ОВА Олександр Вілкул повідомив, що дівчина працювала у 108 гімназії вчителькою молодших класів. Сотні людей прийшли, щоб проститися з парою.

Прощання з 22-річним подружжям Епельманів / Фото "Суспільне Дніпро"



Прощальна церемонія у Храмі ікони Божої Матері / Фото "Перший Міський. Кривий Ріг"



Подробиці ракетної атаки 13 червня