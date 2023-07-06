Ще вчора тут пили смачну каву, – внаслідок удару Росії по Львову постраждала популярна кав'ярня

Російські окупанти вночі 6 липня вдарили по Львову ракетами. Пошкоджень зазнала низка будинків.

Зокрема, один із закладів мережі кав'ярень KREDENS CAFE. Він тимчасово не працюватиме.

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Внаслідок обстрілу постраждала відома львівська кав'ярня

На сторінці KREDENS CAFE у фейсбуці опублікували фото наслідків ворожої атаки по Львову. На ньому можна побачити руйнування одного із закладів мережі. Зокрема, вибиті панорамні вікна та пошкоджені віконні конструкції.

Вчора ми проробляли сезонні новинки в меню на Стрийській. Фотографували вино тут за вікном. Пили смачну каву. Вночі Росія все зіпсувала. Проте будинки за нашим вікном постраждали ще більше. Співчуваємо всім постраждалим і тим, хто втратив рідних. Бережіть себе! Слава Україні,

– мовиться у повідомленні.



Ворожий обстріл пошкодив відому кав'ярню / Фото KREDENS CAFE

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