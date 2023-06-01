Винних буде покарано, – в ОП відреагували на закриті бомбосховища у Києві

Київ 1 червня знову зазнав ракетних ударів. Уламки ракет влучили зокрема по дитячій поліклініці, в якій було бомбосховище. Через те, що воно було зачинено, загинула 9-річна дівчинка та дві жінки.

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначив, що це дуже поганий сигнал для нас. Адже потрібно більш свідомо підходити до контролю за тим, що відбувається – на рівні місцевої влади. Про це він розповів 24 Каналу.

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Спроби атакувати будуть продовжуватись

Він нагадав, що як тільки лунає сигнал тривоги, необхідно реагувати на нього та прямувати в бомбосховище.

Я розумію, що є нюанси. І сьогодні в Києві були нюанси щодо відкриття чи закриття бомбосховищ. Нам потрібно чіткіше розуміти, що загрози величезні, що це війна і це життя конкретних людей,

– наголосив радник ОПУ.

Але Подоляк запевнив, що все це буде відпрацьовано, будуть внесені корективи і відповідні люди будуть покарані.

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Треба жорстко карати за те, що бомбосховище було закрито, коли пролунав сигнал повітряної тривоги,

– наголосив він.

Однак ми маємо бути свідомими, що спроби ворога атакувати будуть продовжуватись – і Львів, і Київ, і Дніпро, і Одеса та інші міста будуть під загрозою.

"Адже у Росії крім вбивства дітей і цивільних інших інструментів впливу на ситуацію не залишилось", – підкреслив Михайло Подоляк.

Ракетний обстріл Києва 1 червня

Сьогодні вночі приблизно о 3.00 ворог атакував столицю ракетами "Іскандер". Внаслідок падіння уламків ракет в Деснянському районі Києва загинуло троє людей, зокрема 9-річна дівчинка.

Трагедія сталася біля будівлі дитячої поліклініки, в яку влучили уламки ракети. В поліклініці розташоване бомбосховище, яке на момент, коли пролунав сигнал повітряної тривоги, було зачинено. Через це постраждали люди, які не змогли потрапити в укриття.

Після цієї трагедії в Києві та й по всій Україні тривають перевірки роботи всіх укриттів. Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук заявив про ухвалення рішення щодо того, що всі укриття в столиці будуть постійно відкриті.

У випадку, якщо бомбосховище буде зачинене, він порадив телефонувати 101 або у кол-центр Київської міської ради – 1551. Тоді на місце виклику приїдуть рятувальники та зріжуть замок. За його словами, такі дії будуть законними навіть на об'єктах приватної власності.