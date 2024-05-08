Польща знову піднімала авіацію через масовану ракетну атаку на Україну

Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку проти України вранці 8 травня. У зв'язку з ракетними ударами Польща знову піднімала винищувачі в повітря.

Після 5 ранку Оперативне командування Збройних сил Польщі попередило людей про можливий шум від літаків у південно-східній частині країни, що пов’язано зі зльотом винищувачів Польщі та союзників.

Дивіться також Коли закінчиться війна в Україні: у МЗС Польщі зробили припущення

Польща охороняла свій повітряний простір

Польські військові пояснили, що зліт авіації пов'язаний з російською ракетною атакою по території України.

Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Росії, пов’язана із завданням ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України. Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі,

– повідомляло польське командування.

Згодом, після 7 ранку, польське командування повідомило про зниження рівня загрози ракетних ударів російської авіації по території України. У зв'язку з цим діяльність польської та союзницької авіації в повітряному просторі Польщі припинили, а розгорнуті сили і засоби повернули до штатного режиму діяльності.

Польща не вперше підіймає свою авіацію