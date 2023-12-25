Росія не відмовилася від обстрілів узимку: військовий припустив, якою може бути наступна атака

Росія ще не завдавала масованих ракетних ударів проти енергосистеми України цієї зими. В когось навіть можуть бути сподівання, що окупанти не будуть цього робити.

Про це 24 Каналу розповів політолог та військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов, зауваживши, що наразі були лише окремі ракетні обстріли. Також окупанти запускали багато "Шахедів".

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Чи будуть масовані ракетні удари взимку

Як наголосив Сазонов, не варто себе заспокоювати. Окупанти цілком можуть готуватися до таких масованих ракетних ударів по українській енергосистемі. Сумнівно, що вони відмовляться від цієї тактики. Можливо, зараз окупанти чекають морозів.

Мені здається, що їм немає підстав відмовлятися від обстрілів взимку. Ми вже бачили масовані атаки "Шахедами". До цього були масовані удари ракетами. Логічно чекати, що незабаром буде комбінована атака. Але наша ППО працює. Наша розвідка працює,

– зазначив Сазонов.

Окупанти не мають значних успіхів на фронті. Вони вже 2 – 3 місяці без успіху штурмують ту ж Авдіївку. На інших напрямках ситуація аналогічна. У таких випадках російські загарбники завжди починають свій терор. Їм хочеться кошмарити цивільне населення.

Авдіївку вони беруть вже десь 2 – 3 місяці. Не можуть просунутися на Куп'янському напрямку. Тому їм залишається лише кошмарити населення, руйнувати інфраструктуру та виробництва. Хочуть лякати людей. Це їх тактика. Мені здається, що не буде тихо цієї зими,

– підкреслив Сазонов.

Обстріли України: коротко