Можуть мати завантаженими 32 ракети, – Коваленко припустив рівень ракетної небезпеки з Криму
В окупованому Криму росіяни сконцентрували приблизно 800 ракет для ймовірної атаки по Україні. Саме з півострова вони продовжують завдавати удари по Одесі та Одеській області.
Водночас окупанти перебазовують свої ракетоносії з Кримського півострова зокрема до Новоросійська, де немає логістики для завантаження ракет. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав 24 Каналу, що попри перекидання частини Чорноморського флоту в Росію, у ворога залишися потенціал в Криму для ударів по Україні.
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Військовий оглядач припустив, що на Кримському півострові росіяни тримають не тільки крилаті ракети зокрема далекої дальності, але й носії для них.
В Криму в розпорядженні окупантів є оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер". Радіус польоту цієї ракети – 500 кілометрів, а тому загроза від них є,
– зауважив Коваленко.
На півострові також присутні П-800 "Онікс" – надзвукові ракети середнього радіуса дії. Від них також є загроза. Особливо для південних регіонів – Херсонської, Миколаївської та Одеській області.
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Крилаті ракети морського базування "Калібр" могли бути завантажені в Криму на носії – кораблі, які мають пускові установки та на підводні човни з відповідними установками, зокрема "Варшав'янка" проєкту 636, які мають 4 пускові установки під "Калібри".
Ракетні комплекси "Калібр"
Росіяни мають на озброєнні декілька видів цих комплексів: для озброєння підводних човнів, для озброєння бойових надводних кораблів, мобільні ракетні комплекси Калібр-М, комплекси ракетної зброї авіаційного базування Калібр-А.
Крилаті ракети "Калібр" мають дальність польоту від 200 до 2 500 кілометрів. Вони можуть літати на наднизьких висотах (10 – 20 метрів над поверхнею землі), що значно ускладнює ППО їхнє збивання.
"Надводні військові кораблі в залежності від проєкту можуть мати пускові установки на 6 або на 8 "Калібрів". Це означає, якщо росіяни заповнили усі установки та мають повний бойовий комплект, то можуть мати завантаженими 32 ракети та навіть більше", – зазначив Олександр Коваленко.
Що відбувається в окупованому Криму
- Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк підтвердила інформацію ГУР, що окупанти зосередили на півострові приблизно 800 ракет.
- За її словами, росіяни сконцентрували в Криму ракети "Калібр" там, де їх можна завантажити на військові кораблі, які мають відповідні установки. А ракети повітряного базування – там, де їх можна завантажити на літаки.
- За інформацією ГУР, Росія має запаси ракет у кількості (вона є приблизною через те, що окупанти не надають точних даних): 165 "Калібрів", 160 ракет типу Х-101, Х-555 і Х-55, 290 ракет типу "Іскандер-М" та "Іскандер-К", 80 "Кинджалів", 150 ракет Х-22 / Х-32.
- Водночас росіяни почали переміщати свої кораблі з Криму до Новоросійська. Вони змушені це робити через операції, які проводять українські сили, зокрема ГУР МО, вчиняючи удари по російському флоту.