Скільки ракет на місяць може виготовляти Росія: Катков назвав приблизні цифри

Виробнича потужність Росії за останні кілька місяців зросла. Якщо раніше говорили, що за місяць країна-терориста може виготовляти 40 ракет, то зараз цифра збільшилась. В міру своїх можливостей Росія використовує ці ракети для обстрілів мирних міст України.

Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defense Express Олег Катков. Зокрема, під час чергової ракетної атаки 16 червня росіяни використали 6 ракет "Кинджал" та 6 "Калібрів". Їх вдалось збити протиповітряній обороні.

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Скільки зараз ракет виробляє Росія

Ракети, які росіяни використовували у квітні для обстрілів українських міст, були виготовлені на початку 2023 року. Це з'ясували по серійних номерах уламків ракет, що збили сили ППО.

Важливий аспект в тому, що була сформована зайва ілюзія щодо того, скільки ракет у них залишилось. Попри те, що в інфографіках, які публікувало Міноборони, кожен раз дописувати, скільки їх доробляють. На це ніхто не звертав уваги,

– наголосив Олег Катков.

Ракети у Росії виготовляють поточно. Раніше розповідали про 40 крилатих ракет за місяць, однак зараз цифра збільшилась приблизно до 60 одиниць. Мовиться про усі види – "Калібри" та Х-101.

Відповідно до власних можливостей виробництва Росія використовує свої запаси.

"Якщо абстрактно на рівні зимової ракетної кампанії, яка тривала з жовтня по березень, в залпі було 60 – 70 лише крилатих ракет. То зараз ця кількість значно менша. Але кількість пусків більша", – зауважив Катков.

Водночас за весь травень окупанти використали приблизно вдвічі менше ракет ніж за 21 день жовтня.

Олег Катков про можливості виробництва ракет у Росії: дивитись відео

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