Намагаються виправдатись: про які проблеми на фронті свідчить активізація ракетних атак Росії

Росія почала активніше завдавати масованих ракетних ударів по Україні. Так вони намагаються компенсувати відсутність успіхів на фронті.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олексій Гетьман, зауваживши, що окупанти зараз мають проблему із просуванням на фронті. Тому вони вирішили паралельно активізувати ракетні удари по Україні.

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Росія зазнала великих втрат

Як наголосив Гетьман, окупанти зазнали суттєвих втрат під час тих же боїв за Авдіївку. Схожа ситуація була й на інших ділянках фронту. Їм не вистачає живої сили та військової техніки для значно швидших просувань. Тому вже й була інформація про плани окупантів збільшити власну армію.

Вже раніше ГУР прогнозувало, що з часом наступальні потужності Росії будуть вичерпуватися. І тоді ініціатива може перейти на наш бік. Ми тоді зможемо робити невеликі локальні контрнаступальні дії. Зараз Росія не може так просуватися. І, найімовірніше, вони хочуть виправдатися перед власним населення, що у них є труднощі на полі бою,

– сказав Гетьман.

Цілком ймовірно, що саме це й стало причиною активізації ракетних ударів. Тому вони продовжують нищити і енергетичну, і житлову інфраструктуру України. Це – абсолютно цинічна та схиблена логіка.

Війна в Україні: коротко