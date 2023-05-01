Нічна атака України: на Заході успішно знищили 5 ворожих ракет

Вночі 1 травня росіяни атакували Україну крилатими ракетами та "Шахідами". На Заході країни нашим силам ППО вдалося знищити всі ворожі цілі.

На щастя, жертв та руйнувань немає. Українські захисники спрацювали на відмінно.

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На Заході України знищили п’ять ракет

1 травня близько 5 години ранку в зоні відповідальності силами та засобами Повітряного командування "Захід" було знищено п'ять крилатих ракет російських окупантів.

Попередньо, жертв та руйнувань на Заході країни не зафіксовано.

Слава силам ППО!

– наголосили у командуванні.

Ракетний обстріл України 1 травня: все, що відомо

1 травня влучання є у Житомирській області. Як розповіли в ОВА, зранку наприкінці повітряної тривоги відбувся удар безпілотника-камікадзе по одному з промислових об'єктів області. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Наразі вся інформація уточнюється.

Під час тривоги силам ППО вдалося збити усі ракети та БпЛА, які були у повітряному просторі Києва.

Військові Повітряного командування "Схід" уночі збили 7 крилатих ракет ворога.

Однак є прильоти у Павлоградському районі. Як стало відомо, є 34 постраждалих через ракетний удар по Павлоградському району. З них п’ятеро дітей. Наймолодшій дівчинці – лише 8 років. У людей забої, переломи, різані та рвані рани, контузії, отруєння продуктами горіння. Дві жінки – 45 та 55 років – у реанімації.

Ворог пошкодив промислове підприємство у Павлограді. На місці спалахнула пожежа, але її рятувальники приборкали. Також пошкоджень зазнали 19 багатоповерхівок і 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти, а також 5 крамниць.

Окрім цього, руйнування зафіксували у громадах району. Побиті майже 40 будинків у Вербківській і 2 – у Юр'ївській. Також пошкоджена школа у Межиріцькій громаді.

Загалом російські військові випустили 18 крилатих ракет. Мовиться про снаряди Х-101/Х-555. Наші сили ППО збили 15 ракет.