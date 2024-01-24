Цей удар був без розвідки дронів, – Світан про черговий масований обстріл України
Росія вчергове завдала масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, 23 січня під вогнем опинилися Харків, Київ та Павлоград. На жаль, є жертви серед цивільного населення.
Ворог використовував різні типи ракет. І цього разу не атакував безпілотниками. Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан пояснив 24 Каналу тактику окупантів.
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Яка була тактика росіян
Роман Світан відзначив, що безпілотники – умовні тихоходи, які йдуть певними маршрутами і виконують свої завдання. Ракетні атаки більш масштабні.
"40 – 50 ракет – це середня атака. Масштабні росіяни планують півтора – два місяці, тому наступна вже може бути наприкінці лютого. Знаючи росіян – 23 – 24 лютого", – припустив він.
Цього разу окупанти мали затримку у підготовці через знищення літака А-50. В атаці використовували стандартний набір ракет. Але разом з безпілотниками не було й "Іскандер-К" та "Калібрів".
"Збили більше 20 ракет – це всі, які підпадали під удари важких ЗРК типу Patriot та SAMP/T. Там, де не було подібної техніки, балістика пройшла. Це, наприклад, ракети Х-22, С-300. Їх неможливо збити без західних систем. Тому в нас стоїть питання не у кількості російських ракет, а в кількості нових ЗРК. Також частина ракет була відведена системами РЕБ. Це можна вважати знищенням. Тому в середньому наша ППО впоралася", – зазначив Світан.
Загалом росіяни застосували 41 ракету. За даними Головнокомандувача ЗСУ, нашим силам ППО вдалося збити 21 з них. Зокрема, 15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55, 5 балістичних ракет "Іскандер-М" та 1 керовану авіаційну ракету Х-59. Не всі балістичні ракети досягли своїх цілей.
Атака Росії на Україну 23 січня: основне
- У Харкові росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі, зокрема житлових будинках. В одному з таких повністю зруйновано під'їзд. Рятувальники діставали з-під завалів людей. Станом на вечір 23 січня відомо про 8 жертв, серед яких дитина.
- Надалі ворог не припиняв атаки по місту протягом дня. Надвечір під обстрілом знову опинилася цивільна інфраструктура. Рятувальники евакуювали людей.
- У Києві внаслідок атаки 23 січня постраждала інфраструктура міста у чотирьох районах. Зафіксовано загорання житлових квартир та забудов. У Святошинському районі в одній з квартир виявили частину ракети, яка не здетонувала.
- У Павлограді пошкоджена інфраструктура, дві школи та 8 багатоповерхівок. На жаль, теж є загиблі – 43-річна жінка.