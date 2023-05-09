Півтора десятка повітряних цілей: КМВА розповіла про попередні наслідки ракетної атаки на Київ
Джерело:КМВА
Вранці 9 травня по всій Україні оголосили повітряну тривогу. У Києві, зокрема й на Київщині, було чутно вибухи.
Попередньо, над столицею наша ППО знищила ворожі ракети. Місцева влада розповіла про наслідки.
Важливо На Київщині вибухи – працювала ППО, була підвищена небезпека на Черкащині
Наслідки ранкової атаки Києва
У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків у подвір'я приватного будинку сталось загоряння. Наразі інформація перевіряється.
У Шевченківському районі виявлені уламки на проїжджій частині. Інформація по про потерпілих не надходила. Дані попередні, тому уточнюються.
Згодом мер Віталій Кличко повідомив, що під час атаки на Київ в Голосіївському районі столиці уламок збитої ракети впав на приватне подвірʼя. Палаючий уламок загасили. Постраждалих та пошкоджень немає. Фахівці-вибухотехніки, рятувальники та поліція ще працюють на місці.
Падіння уламку ракети у Києві / фото МВС України
За попередніми даними КМВА, у повітряному просторі Києва виявили та знищили близько 15 російських ракет, влучань немає.
Ракетний обстріл України 9 травня: що відомо
- Повітряна тривога почала ширитися Україною близько 3:33. Тоді сирени лунали у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій і Полтавській областях. Повністю карта "почервоніла" близько 4:45.
- 3:36 стало відомо, що росіяни запустили крилаті ракети.
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Згодом у КМВА повідомили, що ППО працює на околицях столиці. В адміністрації також звернулися до мешканців Києва з проханням не нехтувати власною безпекою.
- О 5:21 надійшло повідомлення про повторні вибухи на Київщині. А вже о 5:23 КМВА знову зазначили, що працює ППО.
- До речі, також до мешканців Черкащини звернувся глава ОВА Ігор Табурець. Він зазначив, що в області підвищена небезпека та закликав усіх бути в укриттях.
- Вже о 6 ранку пролунав відбій повітряної тривоги по всій Україні.
В Україні вперше знищили ракету "Кинджал"
- 4 травня наші військові збили ракету "Кинджал". Однак офіційно це підтвердили лише 6 травня.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповідав, що ворог випустив по Україні ракету Х-47 з літака МіГ-31К, який піднявся у небо з аеродрому Саваслєйка.
- Згодом по ворожій цілі відпрацювало повітряне командування "Центр" дивізіоном Patriot.
- Знищення ракети офіційні джерела підтвердили не одразу. Річ у тім, що вкрай важливою є достовірність доведення факту.