Півтора десятка повітряних цілей: КМВА розповіла про попередні наслідки ракетної атаки на Київ

9 травня 2023, 06:21
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Джерело:

КМВА

Вранці 9 травня по всій Україні оголосили повітряну тривогу. У Києві, зокрема й на Київщині, було чутно вибухи.

Попередньо, над столицею наша ППО знищила ворожі ракети. Місцева влада розповіла про наслідки.

Важливо На Київщині вибухи – працювала ППО, була підвищена небезпека на Черкащині

Наслідки ранкової атаки Києва

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків у подвір'я приватного будинку сталось загоряння. Наразі інформація перевіряється.

У Шевченківському районі виявлені уламки на проїжджій частині. Інформація по про потерпілих не надходила. Дані попередні, тому уточнюються.

Згодом мер Віталій Кличко повідомив, що під час атаки на Київ в Голосіївському районі столиці уламок збитої ракети впав на приватне подвірʼя. Палаючий уламок загасили. Постраждалих та пошкоджень немає. Фахівці-вибухотехніки, рятувальники та поліція ще працюють на місці.


Падіння уламку ракети у Києві / фото МВС України

За попередніми даними КМВА, у повітряному просторі Києва виявили та знищили близько 15 російських ракет, влучань немає.

Ракетний обстріл України 9 травня: що відомо

  • Повітряна тривога почала ширитися Україною близько 3:33. Тоді сирени лунали у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій і Полтавській областях. Повністю карта "почервоніла" близько 4:45.
  • 3:36 стало відомо, що росіяни запустили крилаті ракети.
  • Згодом у КМВА повідомили, що ППО працює на околицях столиці. В адміністрації також звернулися до мешканців Києва з проханням не нехтувати власною безпекою.
  • О 5:21 надійшло повідомлення про повторні вибухи на Київщині. А вже о 5:23 КМВА знову зазначили, що працює ППО.
  • До речі, також до мешканців Черкащини звернувся глава ОВА Ігор Табурець. Він зазначив, що в області підвищена небезпека та закликав усіх бути в укриттях.
  • Вже о 6 ранку пролунав відбій повітряної тривоги по всій Україні.

В Україні вперше знищили ракету "Кинджал"

  • 4 травня наші військові збили ракету "Кинджал". Однак офіційно це підтвердили лише 6 травня.
  • Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповідав, що ворог випустив по Україні ракету Х-47 з літака МіГ-31К, який піднявся у небо з аеродрому Саваслєйка.
  • Згодом по ворожій цілі відпрацювало повітряне командування "Центр" дивізіоном Patriot.
  • Знищення ракети офіційні джерела підтвердили не одразу. Річ у тім, що вкрай важливою є достовірність доведення факту.
Автор: Софія Ковнір