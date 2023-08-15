Російські Ту-95 буквально розвалюються: фронтове зведення від Світана

Протягом півтора року повномасштабного вторгнення росіяни не припиняють повітряний терор цивільного населення України. Вони шукають нові способи та шляхи обходу української протиповітряної оборони і не шкодують сил та засобів, аби завдати щонайбільших збитків.

Однак під час пошуку слабких місць в українській обороні росіяни мимовільно оголили свої слабкі місця, зокрема в авіації. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Проблеми російської авіації

В ніч на 15 серпня росіяни здійснили чергову масовану атаку по мирних містах України. Зафіксовані "прильоти", зокрема постраждали міста Дніпро, Львів, Луцьк. Загалом російські терористи випустили 28 ракет по Україні, 16 вдалося збити силам ППО.

Однак Світан зауважив цікаву деталь. Щоб скинути на Україну 20 крилатих ракет, Росія підняла в небо 11 бомбардувальників, тоді як кожен може нести під крилами 5 ракет Х-55 або 8 ракет Х-101.

В принципі можна було підняти 2 бомбардувальники і скинути ракети, а вони підняли 11. Це говорить про знесилення російської авіації. Ці Ту-95 у них просто розвалюються,

– зауважив Світан.

Також сили ППО не змогли збити ракети Х-22, адже їх Україні досі немає чим збивати.

В обстрілах росіяни вдалися до старої тактики, яка виявилася досить ефективною, на жаль. Ракети були відправлені по тих місцях, куди попередньо летіли "Шахеди", і їх не змогла збити протиповітряна оборона.

Повний аналіз фронту від Романа Світана: дивитись відео

Ситуація на Півдні

З'явилися повідомлення, що навколо Керчинського мосту побільшало російських катерів на чергуванні, адже там бояться нових атак. Так ворог намагається перехопити надводні дрони.

Однак на це теж є рішення, імовірно, будуть збільшувати кількість дронів під час атак. Зрештою вивести з ладу достатню кількість кораблів – теж досить ефективно.

Можливо, до того часу і Німеччина стане більш рішучою і передасть ракети Taurus.

Десяток цих ракет знищить міст,

– додав полковник запасу.

Також на Півдні зафіксоване просування ЗСУ за останню добу неподалік селища Роботиного Запорізької області. Повідомляється також, що частина населеного пункту уже перебуває в "сірій зоні".

Ці просування виконують одразу 2 завдання: вихід на лінію оборони і перехід до оперативного оточення російського гарнізону. До того ж постійні обстріли української артилерії змушують противника відтягувати свою піхоту.

Україні вкрай потрібна робота ленд-лізу

Для ефективної боротьби проти окупантів та звільнення своїх територій Україні необхідно більше зброї та техніки. Ленд-ліз, який був підписаний рік тому, фактично лише зараз починає працювати.

Було кілька відмовок, мовляв, за нього доведеться платити, він потребує тривалої підготовки. Однак, можливо, причина саме в тому, що Джозеф Байден затягує цей процес, припустив Світан.

Також він пояснив, що ленд-ліз означає – все озброєння після закінчення воєнних дій потрібно буде повернути США. А оплачувати його доведеться лише в тому випадку, якщо Україна вирішить залишити його собі. Навіть літаки F-16 можна отримати за цим механізмом.