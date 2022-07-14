Моторошний ракетний обстріл Вінниці: все що відомо про атаку ворога 14 липня

російські загарбники завдали ракетного удару по Вінниці. Окупанти випустили кілька ракет, три з яких влучили у цивільний об'єкт поблизу Будинку побуту "Ювілейний".

24 канал зібрав усю інформацію щодо моторошного ракетного удару по Вінниці, який забрав життя мирних мешканців.

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Атакували після повітряної тривоги

О 10:13 у Вінницькій області пролунала повітряна тривога. Через пів години, о 10:46 з'явилась інформація про вибух, який прогримів в обласному центрі. За лічені хвилини її підтвердили у міській раді. Там наголосили відразу на кількох вибухах.

"Прильоти" по місту об 11:02 підтвердив мер Вінниці Сергій Моргунов. Він попрохав мешканців міста не ділитись інформацією, яка б стосувалась локації ракетного удару, а також масштабів руйнувань, яких завдав ворог.

На щастя, не всі ворожі ракети влучили у заплановані цілі. Чотири з них вдалось збити силам ППО. Про це повідомив глава Вінницької ОВА Сергій Борзов.

На місце атаки відразу ж відправили співробітників екстрених служб. Невдовзі кореспонденти Суспільного повідомили про те, що у Вінниці працюють ДСНС, рятувальники, а також швидка допомога.

Є загиблі та поранені

Рятувальні операції на місці тривають. Для пошуку зниклих телефонуйте за номерами 67-01-20 або на 103.

На жаль, внаслідок ракетного удару не минулось без жертв. Як зазначив глава Вінницької ОВА Сергій Борзов, відомо про загиблих і поранених. Станом на 11:19 їхня кількість лише уточнювалась.

Невдовзі голова Нацполіції України Ігор Клименко надав додаткові відомості про атаку. Він зазначив, що за попередньою інформацією російські військові трьома ракетами влучили у споруду, в якій були розташовані офісні приміщення. Крім того, пошкоджені житлові будинки, розташовані поблизу. Також відомо про часткове руйнування медично-діагностичного центру. Він розташований неподалік БП "Ювілейний".

На жальОстанні дані свідчать про те, що ворог забрав життя щонайменше 12 людей, серед них – немовля , ще 25 зазнали поранень. Тут ми повідомлятимемо актуальні дані про наслідки обстрілу Вінниці.

Відомо також про те, що внаслідок "прильотів" спалахнула пожежа. Вогонь від неї перекинувся також на стоянку з автомобілями. Внаслідок цього зайнялись близько 50 автівок. Ліквідацією полум'я уже займаються пожежники.

Моторошні наслідки атаки

У ДСНС показали наслідки ракетного удару поблизу Будинку побуту "Ювілейний". Зауважимо, що атака була настільки масштабною, що на місце події прибуло 90 рятувальників. Вони займаються ліквідацією наслідків обстрілу та пошуком людей.

Наслідки ракетного обстрілу Вінниці 14 липня / Фото пресслужби ДСНС

Очевидці зняли наслідки ракетного удару по Вінниці: дивіться відео

Це було людне місце

Кореспондентка 24 каналу Марина Савченко розповіла про місце, куди поцілили ворожі ракети. Журналістка наголосила на тому, що ворог вкотре обстріляв не військовий об'єкт, хоч і на цьому наполягає. Натомість мовиться про руйнування офісних приміщень. Вона підкреслила, що там завжди багато людей.

В ОП ракетний удар назвали терористичною атакою

Так на обстріл міста відреагував глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив на тому, що росія здійснила черговий терористичний акт.

Високопосадовець пригадав усі ті звірства, які упродовж чотирьох місяців чинили окупанти. Мовиться і про обстріли житлових будинків, і розбомблений драмтеатр у Маріуполі, а також атаку по торговому центру у Кременчуку. Він підкреслив, що росію слід нарешті визнати країною-спонсором тероризму.

Володимир Зеленський також прокоментував ситуацію. Він підкреслив, що ворог завдав ракетного удару по центру Вінниці.

Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об'єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт?,

– наголосив Зеленський.

Зеленський показав шокуючі наслідки удару по Вінниці: дивіться відео

Глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що наразі в Гаазі триває Конференція з питань підзвітності. І в той самий час росія завдає ракетного удару по Вінниці, забравши життя щонайменше однієї дитини.

За кожну краплю української крові та сльози ми будемо судити російських військових злочинців,

– підкреслив він.

Пропагандисти знову брешуть

На жаль, російські пропагандисти продовжують цинічно брехати про ракетні удари по Україні. владімір соловйов повідомив, що окупанти буцімто влучили у військовий об'єкт на Вінниччині.

Не меншою жорстокістю виділяються російські телеграм-канали. Там активно поширюють інформацію про "прильоти" по місту. Ба більше, хизуються тим, що крилаті ракети влучили у ціль.

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