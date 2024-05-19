Росіяни вдарили ракетами по базі відпочинку на Харківщині. Зеленський висловив співчуття родичам жертв атаки та зазначив, що світ здатний зупинити терор окупантів.

Щонайменше 5 людей вбили сьогодні загарбники на Харківщині. Серед загиблих – жінка на 7 місяці вагітності. Володимир Зеленський прокоментував трагедію.

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Зупинити агресора можливо

Президент нагадав, що фактично щогодини надходять нові зведення щодо російських терористичних актів.

Глава держави зазначив, що світ у змозі покласти край вбивствам цивільних українців. Для цього, наголосив Зеленський, має бути подоланий "дефіцит політичної волі лідерів" світу.

Два "Петріоти" для Харкова принципово змінять ситуацію. Системи ППО для інших наших міст і достатній обсяг підтримки для наших воїнів на передовій забезпечать програш російського терору,

– пояснив президент.

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