Окупанти заявили про ракетну атаку біля аеродрому "Бельбек" у Севастополі

Тривожним для окупантів у Криму видався вечір 25 вересня. Зокрема, на аеродром "Бельбек" біля Севастополя могли здійснити ракетну атаку.

Про удар заявив гауляйтер окупованого Севастополя Міхаіл Развожаєв. За його словами, біля аеродрому летіла щонайменше одна ракета, повідомляє 24 Канал.

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Атака на аеродром "Бельбек": що відомо

Развожаєв додав, що ракету збила "неперевершена" російська ППО. Водночас окупант заявив, що робота триває. Однак про її результати згодом не повідомив.

Трохи раніше в Севастополі оголосили повітряну тривогу, через яку в місті припинив рух морський і наземний громадський транспорт. Крім того, майже на годину перекривали рух автотранспорту Кримським мостом.

Згодом Развожаєв оголосив скасування тривоги. Також невдовзі відкрили й Кримський міст.

Додамо, що офіційної інформації з боку України щодо ракетного удару по "Бельбеку" наразі немає.

Що відомо про аеродром "Бельбек" Збудували його ще в далекому 1938 році. Своє ім'я аеродром отримав за назвою сусідньої річки. Розташований на березі моря, на території Нахімовського району Севастополя, на Північній стороні міста, межує з мікрорайоном Любимівка.



До окупації Криму летовище було цивільним, і навіть українські олігархи планували тут будівництво пасажирського терміналу. Однак після вторгнення на півострів окупанти перетворили аеродром на військовий. Тут вони розташували 38-й винищувальний авіаційний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Росії. У його складі були дві ескадрильї з літаками Су-27СМ, Су-30М2, Су-27П, Су-27УБ.



Наприкінці 2022-го та в 2023 роках в районі "Бельбека" не раз лунали вибухи.



Джерело: Збудували його ще в далекому 1938 році. Своє ім'я аеродром отримав за назвою сусідньої річки. Розташований на березі моря, на території Нахімовського району Севастополя, на Північній стороні міста, межує з мікрорайоном Любимівка.До окупації Криму летовище було цивільним, і навіть українські олігархи планували тут будівництво пасажирського терміналу. Однак після вторгнення на півострів окупанти перетворили аеродром на військовий. Тут вони розташували 38-й винищувальний авіаційний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Росії. У його складі були дві ескадрильї з літаками Су-27СМ, Су-30М2, Су-27П, Су-27УБ.Наприкінці 2022-го та в 2023 роках в районі "Бельбека" не раз лунали вибухи.Джерело: "Радіо Свобода"

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