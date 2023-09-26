Окупанти заявили про ракетну атаку біля аеродрому "Бельбек" у Севастополі
Тривожним для окупантів у Криму видався вечір 25 вересня. Зокрема, на аеродром "Бельбек" біля Севастополя могли здійснити ракетну атаку.
Про удар заявив гауляйтер окупованого Севастополя Міхаіл Развожаєв. За його словами, біля аеродрому летіла щонайменше одна ракета, повідомляє 24 Канал.
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Атака на аеродром "Бельбек": що відомо
Развожаєв додав, що ракету збила "неперевершена" російська ППО. Водночас окупант заявив, що робота триває. Однак про її результати згодом не повідомив.
Трохи раніше в Севастополі оголосили повітряну тривогу, через яку в місті припинив рух морський і наземний громадський транспорт. Крім того, майже на годину перекривали рух автотранспорту Кримським мостом.
Згодом Развожаєв оголосив скасування тривоги. Також невдовзі відкрили й Кримський міст.
Додамо, що офіційної інформації з боку України щодо ракетного удару по "Бельбеку" наразі немає.
Що відомо про аеродром "Бельбек"
До окупації Криму летовище було цивільним, і навіть українські олігархи планували тут будівництво пасажирського терміналу. Однак після вторгнення на півострів окупанти перетворили аеродром на військовий. Тут вони розташували 38-й винищувальний авіаційний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Росії. У його складі були дві ескадрильї з літаками Су-27СМ, Су-30М2, Су-27П, Су-27УБ.
Наприкінці 2022-го та в 2023 роках в районі "Бельбека" не раз лунали вибухи.
Джерело: "Радіо Свобода"
Триває сезон гарячої "бавовни" в Криму
- У Севастополі 22 вересня зазнав атаки штаб Чорноморського флоту Росії. У підсумку будівлю серйозно пошкодило. Ба більше, за повідомленням українських спецслужб, у цей час там відбувалася нарада серед російських воєначальників. Як результат, ліквідовано командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова.
- У ніч на проти 21 вересня СБУ спільно з ВМС України вразили військовий аеродром "Саки". Для цього спецслужби використали ракети українського виробництва "Нептун". Зауважимо, що там перебувало щонайменше 12 бойових літаків Су-24 і Су-30, а також ПЗРК "Панцир". Інформацію про потужні ураження поширювали навіть у російських телеграм-каналах. Повідомляють про щонайменше 30 загиблих окупантів.
- 24 вересня стало відомим, що біля військового аеродрому в Джанкої вибухнуло авто російського військового. Імовірно, під машиною спрацював вибуховий пристрій.
- Також неспокійно в Джанкої було й 25 вересня. Місцеві жителі у чатах повідомили про потужні вибухи.