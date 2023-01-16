"Ви ніколи не були людьми": ведуча Соляр емоційно відповіла Росії за теракт у Дніпрі

Трагедія, яка сталася 14 січня в Дніпрі, коли російська ракета влучила у багатоповерхівку, зруйнувавши під'їзд, сколихнула всю Україну. На цей час відомо, що загинуло 35 осіб, серед них 2 дітей. Під завалами залишаються 46 осіб. Доля ж ще 35 людей – невідома.

В той час, коли вся Україна у скорботі за загиблими та постраждалими, у країні-агресорці радіють горю українців. Їхні висловлювання обурили ведучу 24 Каналу Катерину Соляр і вона жорстко відповіла на глузування окупантів.

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Ви одиниці, які стануть нулями

Телеведуча зауважила, що росіяни кепкують, запитуючи в українців, що з їхніми обличчями після трагедії у Дніпрі.

Так виглядає скорботок, смуток, жах, горе і розпач. Саме так воно виглядає на наших обличчях. Це всі ці емоції,

– відповіла вона глузувальникам з країни-агресорки.

Соляр наголосила, що їм нема звідки знати, що це, адже росіяни не мають таких емоцій.

"Вам то все "чуждо", тому що то "нє ісконно рускоє", – мовить вона.

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На її думку, навіть, якщо вони підійдуть до дзеркала і спробують там щось розгледіти, то нічого не побачать.

"Тому що ви вже давно не люди, а може ніколи ними не були. Ви просто одиниці, які стануть нулями – дуже скоро", – резюмувала Катерина Соляр.

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