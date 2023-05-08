Під прицілом був Київ та Одеса: усе, що відомо про обстріл у ніч на 8 травня

Російські окупанти вчергове завдали ударів за допомогою ракет та дронів по українських містах. Внаслідок цього постраждала інфраструктура Київщини, Одещини. Водночас ППО проявила себе вкрай добре.

Близько 23:00, 7 травня у певних областях пролунала повітряна тривога. Через певний час стало зрозуміло, що ніч буде неспокійною – окупанти випустили ракети та дрони по містах нашої держави. Більше читайте в матеріалі 24 Каналу.

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ППО спрацювала на 100% по дронах

Почати варто з того, що, як зазначають у Генштабі, силам ППО нашої держави вдалось ліквідувати усі 35 з 35 безпілотних повітряних цілей, що окупанти випустили по Україні. Власне, атакували загарбники міста ударними дронами типу Shahed.

Ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА Shahed. 35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками,

– йдеться у повідомленні.

Однак також ворог випустив ракети типу Х-22 по Одесі. Їх збивати нашій ППО досить важко.

Київ: уламки збитих цілей наробили лиха

Тривога у столиці нашої держави пролунала о 23:30. Уже через 40 хвилин в Київській міській військовій адміністрації (КМВА) повідомили, що працює ППО.

Також згодом з'явилась інформація про те, що внаслідок падіння уламків у двір житлового будинку та на проїжджу частину загорівся автомобіль і була травмована людина. Згодом ці дані уточнили:

автомобіль спалахнув саме у Святошинському районі Києва. Окрім того, зазнали ушкоджень ще 7 машин. Зафіксовано також падіння уламків на проїжджу частину, житловий будинок, внаслідок чого постраждало 5 людей та фасад будівлі.

Києва. Окрім того, зазнали ушкоджень ще 7 машин. Зафіксовано також падіння уламків на проїжджу частину, житловий будинок, внаслідок чого постраждало 5 людей та фасад будівлі. У Шевченківському районі , як пишуть у КМВА, ймовірно, уламки повітряної цілі впали на двоповерхову будівлю, через що було пошкоджено газову трубу високого тиску та спалахнула пожежа. Рятувальникам вдалось приборкати полум'я через певний час.

, як пишуть у КМВА, ймовірно, уламки повітряної цілі впали на двоповерхову будівлю, через що було пошкоджено газову трубу високого тиску та спалахнула пожежа. Рятувальникам вдалось приборкати полум'я через певний час. Водночас у Солом'янському районі уламки пошкодили резервуар з паливом – його місткість становить близько 5 тонн. Через це стався витік, однак без вогню. ДСНС взяли ситуацію під контроль. Відомо щонайменше про 3 постраждалих, двох з них – госпіталізували.

​Одеса: окупанти випустили Х-22

В Одесі також пролунала повітряна тривога в останню годину 7 травня. Уже в перші хвилини наступного дня стало представник ОВА Сергій Братчук констатував, що відбулась атака, однак ППО не дрімала.

Згодом в Оперативному командуванні "Південь" повідомили, що по Одещині противник завдав ракетного удару з літаків стратегічної авіації.

Ракети типу Х-22 (ворог – 24 Канал) спрямував по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційній зоні на чорноморському узбережжі. Даних про постраждалих не надходило,

– йдеться у повідомленні.

Наслідки удару по Одещині / фото ОК "Південь"

Тривоги в інших містах

Зазначимо, що повітряна тривога ввечері 7 травня та у ніч проти 8 травня лунала також у:

Вінницькій області;

Миколаївській області;

Кіровоградській області;

Черкаській області;

Чернігівській області;

Сумській області;

Харківській області;

Полтавській області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Донецькій області;

Херсонській області.

Однак ці регіони окупанти не атакували ударними БпЛА типу "Шахід" чи крилатими ракетами Х-22, які важко перехоплювати нашій ППО.