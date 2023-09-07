Удар Росії по Костянтинівці: скільки загиблих вдалося ідентифікувати

Співробітники поліції ідентифікували майже всіх загиблих людей у Костянтинівці. Правоохоронці звернулися до українців із проханням.

В Національній поліції прокоментували удар по Костянтинівці з боку Росії, що стався 6 вересня. Правоохоронці уточнили кількість загиблих та поранених мирних жителів.

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Що сказали у поліції

За даними правоохоронців, росіяни вбили 16 жителів Костянтинівки. Окупанти забрали життя в 9 чоловіків та 7 жінок. Наймолодшому чоловіку було лише 18 років. Найстаршою жертвою загарбників виявилася 83-річна жінка.

Спочатку було відомо про 17 загиблих, але після ретельного огляду тіл та їхніх фрагментів було встановлено, що всі вони належать 16 особам, мешканцям Костянтинівки,

– мовиться у повідомленні.

Правоохоронці ідентифікували всіх загиблих у Костянтинівці, за винятком тіла одного чоловіка. Вони намагаються встановити його особу та шукають родичів загиблого. У зв'язку з цим поліція просить відгукнутися всіх, чия близька людина могла перебувати в районі ринку у Костянтинівці під час атаки Росії 6 вересня.

Кадри з місця трагедії у Костянтинівці / Фото Національної поліції України

Що кажуть про теракт у Костянтинівці