Разумков, План трансформації, вечірка: як пройшов перший день з’їзду "слуг народу" у Трускавці

1 жовтня у Трускавці розпочався дводенний з'їзд фракції "Слуга народу". Під час засідань представники різних гілок влади оцінили роботу монобільшості, а також спланували діяльність "слуг" на екваторі парламентської каденції. Протягом зборів говорили про ймовірну відставку Разумкова та Венедіктової, "антиолігархічний" закон, трансформацію країни. Захід закінчився smart-вечіркою, яку відвідали й ми.

Як "слуги" прибули до Трускавця

Близько 8:20 частина "слуг народу" прибула з Києва до Трускавця потягом. Ця подія не обійшлася без скандалів, адже 30 жовтня журналістку Анну Стешенко разом з колегою пересадили до "простих смертних" з вагона з нардепами. Начальник потяга Анатолій Медвідь пояснив, що це сталося у зв’язку з організованим груповим перевезенням.

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За інформацією 24 каналу, інші нардепи добиралися до Трускавця власними авто. У курортному містечку "слуг" розселили у готелях "Міротель" та "Лісова пісня" за принципом "випадковості". Водночас засідання фракції відбувалися у "Ріксосі", територію якого охороняли співробітники Нацполіції, поліції діалогу та Нацгвардії.

Напередодні у "Слузі народу" запевняли, що "Велика фракція" відбудеться за кошти нардепів. Як виявилося, з'їзд організували "за партійні гроші". Тобто за рахунок бюджетних коштів. Про це "слуга" Євгеній Брагар повідомив на пероні залізничної станції "Трускавець" одразу після прибуття.

Чи голосуватимуть за відставку Разумкова

О 14:00 до "Ріксосу" почали пускати журналістів, які раніше акредитувалися на подію. У той самий час до курортного комплексу з'їжджалися народні депутати.

Потураєв не знає, чи запрошували Разумкова на з'їзд" / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Біля центрального входу до готелю з медійниками різних ЗМІ спілкувався Микита Потураєв, заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Обговорював, зокрема, й питання можливої відставки Дмитра Разумкова, чинного спікера парламенту.

Я не знаю, чи запрошували Діму на з'їзд. Діма каже, що його не запрошували. Про відставку нічого сказати не можу, адже ще не бачив порядку денного,

– розповів Потураєв.

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Член освітнього Комітету ВРУ Роман Грищук та заступник голови Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури Микола Тищенко також нам підтвердили, що не було жодних розмов про збір відповідних підписів. Тищенко наголосив, що особисто запрошував Разумкова приїхати на з'їзд і не розуміє, чому той не погодився.

Ми взагалі не проговорювали це питання (відставку Разумкова – 24 канал), ні в Офісі Президента, ні з самим президентом. Можливо, тут поговоримо про це,

– зазначив Кирило Тимошенко, заступник очільника ОПУ.

Підсумки діяльності та плани на майбутнє



Юлія Палійчук каже, що під час з'їзду "обговорили те, що вдалося і над чим треба працювати" / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Близько 15:00 розпочалася "Велика фракція", під час якої представники різних гілок влади "обговорили те, що вдалося і над чим треба працювати".

Це не "Трускавець-2"… Засідання не передбачає проведення навчальних заходів, лекцій, семінарів тощо… Це збори команди президента і "Слуги народу" у владі,

– сказала Юлія Палійчук, речниця фракції "СН".

У перший день з'їзду прем'єр Денис Шмигаль оприлюднив стратегію розвитку економіки та соціальної сфери, а радник Зеленського Руслан Стефанчук розповів про результати роботи над планом виконання програм українського лідера.

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Тимофій Милованов, радник керівника ОПУ та президент Київської школи економіки, презентував План трансформації країни. Саме його гарант представив під час візиту до США.

План трансформації України має 4 напрямки. Це – безпека (наприклад, військова безпека, геобезпека), також це – енергетична безпека, тобто, це різні безпеки, ще – інклюзивна економіка, і верховенства права,

– сказав він.

За його словами, напрямок інклюзивної економіки розкривається на 3 кластери – агро, діджитал і логістичний хаб, тобто, інфраструктуру. Милованов вважає, що ці напрями потребують 277 мільярдів доларів інвестицій.



Під час "Великої фракції" Милованов презентував План трансформації країни / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

На з'їзді нардепи оцінюють роботу урядів та діяльність кожного з міністрів за п'ятибальною шкалою, говорить заступник глави фракції "СН" Олександр Корнієнко під час брифінгу.

Ми не вводили багато критеріїв, це просто — оцініть від 1 до 5 роботу міністра, або голови комітету, або певних органів Верховної Ради. Це більше додаткова інформація всім для розуміння ситуації, комітетам для якоїсь своєї рефлексії,

– пояснив він.

Smart-вечірка з нардепами

Після сесії "питання – відповідь" журналістів запросили на smart-вечірку. Вона розпочалася о 19:00 в одній із зал готелю "Ріксос". На заході журналісти могли неформально поспілкуватися з народними обранцями до 20:00. Після цього часу всі розмови – "не під запис".

Smart-вечірка тривала з 19:00 до 23:00 / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Під час другого дня з'їзду лідер фракції "СН" Давид Арахамія запропонує питання відставки чинного спікера ВРУ Дмитра Разумкова. Про це на вечірці в коментарі 24 каналу розповів Данило Гетманцев, голова Податкового комітету Ради.

Я не виключаю, що фракція підтримає це рішення,

– припустив він.

Гетманцев запевняє, що конфлікт між Разумковим та монобільшістю "не особистісний". За його словами, розбіжності у "Слузі народу" між монокоаліцією та спікером сталися, зокрема через "антиолігархічний" закон. Під час спілкування зі ЗМІ Тимошенко заявив, що Разумков ще не підписав законопроєкт про деолігархізацію.

Навіщо ця Венеціанська комісія? Навіщо всі ці перепони? … Ми ("СН" – 24 канал) переконані в тому, що люди, які є в нашій команді, а спікер, призначений за нашою квотою, точно є в нашій команді, повинні розділяти наші цінності,

– наголошує голова Податкового комітету.

Інсайдер "Інтерфакс-Україна" заявив, що "Слуга народу" розглядає першого заступника Разумкова Руслана Стефанчука єдиним кандидатом на посаду спікера парламенту в разі відставки чинного голови ВРУ.

Водночас Стефанчук на smart-вечірці заявив: "Те місце, яке я зараз обіймаю, найбільше імпонує мені за характером моєї кваліфікації".

Гетманцев не вірить, що в ОПУ хочуть звільнити генпрокурора Ірину Венедіктову. На його думку, вона – "один з найбільш ефективних прокурорів за останні десять років". Напередодні журналіст Юрій Бутусов заявив, що Офіс Президента вже начебто почав збір підписів за відставку генпрокурорки.

На вечірці гостей частували різноманітними канапками, овочами на грилі, м'ясом, рибою, тістечками, фруктами, млинцями та салатами.

На smart-вечірці журналісти могли неформально поспілкуватися з народними обранцями / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Всі охочі могли продегустувати біле вино Callia Torrontes та червоне вино Callia Shiraz, а також ігристе Сanti Prosecco Doc. Однак чимало нардепів надали перевагу більш міцним алкогольним напоям, зокрема віскі Jack Daniels Old No 7.

Сценарист "Кварталу 95" Артем Гагарін був ведучим вечірки. Гостей також розважав гурт Free Sound, який виконував англомовні та франкомовні пісні у джазовому аранжуванні.

Нардепи та журналісти мали змогу не тільки поспілкуватися, а й відпочити – пограти у більярд, настільний теніс та футбол, PlayStation. Під час заходу слуги взяли участь і у товариському турнірі з настільного тенісу. У ньому переміг нардеп Олександр Аліксійчук.

"Слуги" відпочивали й на закритому для ЗМІ заході, який проходив на другому поверсі готелю "Ріксос" / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

У колі медійників та колег відсвяткували дні народження двоє нардепів. Ведучий заходу жартома запропонував поділити рахунок за вечірку між ними навпіл. Smart-вечірка тривала до 23:00. Водночас "слуги" відпочивали й на закритому заході, який проходив на другому поверсі готелю "Ріксос". Співробітників ЗМІ на нього не пускали.

Сьогодні, 2 жовтня, у планах "Великої фракції":

нарада учасників із представниками силових міністерств і правоохоронних органів;

робота у групах над деталізацією Плану трансформації країни, результати якої презентують усім учасникам для спільного обговорення, внесення зауважень та пропозицій;

"нагородження" найкращих депутатів у кількох "номінаціях".

До обговорення підсумків роботи груп долучаться президент Володимир Зеленський та міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. За підсумками роботи груп створять відповідний план для команди на найближчі 2,5 роки.