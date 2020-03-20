Разумков розповів про ймовірність перегляду Держбюджету на 2020 рік
Органи державної влади докладають усіх зусиль для того, щоб не допустити секвестру державного бюджету України на 2020 рік. Проте варіант його перегляду таки розглядають.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв'ю Інтерфакс-Україна розповів, що станом на сьогодні у влади не було ініціатив перегляду держбюджету.
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Таких ініціатив поки що немає. Ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб не йти на ці кроки, але давайте дивитимемося на те, як розвиватиметься ситуація,
– сказав Разумков.
Спікер парламенту висловив сподівання, що в Укарїні не прийдеться секвеструвати держбюджет на цей рік. Тому держава наразі докладає для цього всі можливі ресурси.
Чому влада може переглянути держбюджет-2020?
Варіант перший
Через недоотримання коштів з митниці. Зокрема, президент Володимир Зеленський перед відставкою уряду Гончарука заявив, що через проблеми на митниці бюджет лише за перші 2 місяці 2020 року недоотримав 13 мільярдів гривень.
У відповідь на це керівник митниці Максим Нефьодов заявив, що президент оперує некоректними цифрами. За його словами, останнім часом частина товарів вийшла з тіні – тож це навпаки позитивно для України.
Окрім того, недоотримання в бюджет частково пов'язане з тим, що у Держбюджеті-2020 курс встановлено на рівні 27 гривень за один долар. Реально ж у січні – лютому вартість американського "зеленого" становила в межах 25 гривень.
Бюджет України на 2020 рік / інфографіка 24 каналу
Варіант другий
Через поширення коронавірусу в Україні. Він серйозно вдарив по економіці країни, адже з 12 березня до 3 квітян по всій Україні ввели карантин. На цей час закриті усі ресторани, кафе, кінотеатри, торгово-розважальні центри тощо. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії.
Також держава 16 березня закрила свої кордони для іноземців, а з 18 березня заборонено залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення.
Окрім того, держава виділяє мільйони гривень на боротьбу з епідемією коронавірусу. Більша частина коштів йде на медичні препарати та забезпечення роботи медичних працівників.
Обмеження в Україні на час карантину / Інфографіка 24 каналу